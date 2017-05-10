Onun işi dünyayı gezmek !
Dünyada birçok genç tezgahtarlık yaparak ya da kasada çalışarak harçlık kazanmaya çalışırken 20 yaşındaki Alex Macheras yaşıtlarından çok farklı bir hayat sürüyor. Macheras, yeni uçaklardaki koltukları deneyerek dünyayı dolaşıyor
Macheras, yeni üretilen uçaklarda tüm koltukları deniyor, business class’ta yemeklerin tadına bakıyor ve dünyayı dolaşıyor.
Business Insider sitesine konuşan Macheras, küçüklüğünden beri uçak tutkusu olduğunu ve bu ilgisinin kariyerine de yön verdiğini anlattı. 20 yaşındaki genç business class keyfini gösteren fotoğrafları sık sık Facebook ve Instagram hesaplarında paylaşıyor.
Ayrıca 14 yaşından beri havacılık dünyasıyla ve sektörle ilgili olarak BBC, Sky News ve LBC siteleri için analizler yazıyor.
Uçakların yapım aşamasını da gözlemleyen Macheras, uçakları daha fabrikadan çıkmadan inceleme şansı buluyor.