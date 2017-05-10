  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 10 Mayıs 2017 11:17

Onun işi dünyayı gezmek !

Dünyada birçok genç tezgahtarlık yaparak ya da kasada çalışarak harçlık kazanmaya çalışırken 20 yaşındaki Alex Macheras yaşıtlarından çok farklı bir hayat sürüyor. Macheras, yeni uçaklardaki koltukları deneyerek dünyayı dolaşıyor

Onun işi dünyayı gezmek !

Macheras, yeni üretilen uçaklarda tüm koltukları deniyor, business class’ta yemeklerin tadına bakıyor ve dünyayı dolaşıyor.

1/ 6
Onun işi dünyayı gezmek !

Business Insider sitesine konuşan Macheras, küçüklüğünden beri uçak tutkusu olduğunu ve bu ilgisinin kariyerine de yön verdiğini anlattı. 20 yaşındaki genç business class keyfini gösteren fotoğrafları sık sık Facebook ve Instagram hesaplarında paylaşıyor.

2/ 6
Onun işi dünyayı gezmek !

Ayrıca 14 yaşından beri havacılık dünyasıyla ve sektörle ilgili olarak BBC, Sky News ve LBC siteleri için analizler yazıyor.

Uçakların yapım aşamasını da gözlemleyen Macheras, uçakları daha fabrikadan çıkmadan inceleme şansı buluyor.

3/ 6
Onun işi dünyayı gezmek !

Havacılık sektörüne dair görüşlerini sürekli olara Twitter’da paylaşıyor. İlk başta birlikte çalıştığı kişilerin ne kadar genç olduğundan habersiz olduklarını kaydeden Macheras, LBC için yıllarca yazı yazdım ve kimse yaşımı bilmiyordu” diyor.

4/ 6