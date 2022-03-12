Dünyayı dolaştığı bisikleti Türkiye'de çalındı

"10 yıl önce Türkiye'ye geldim. Dünyayı dolaştığım bisikletim çalındı, çok üzgünüm. Kilidin kesildiğini ve bisikletimin çalındığını fark edince koşarak ve ağlayarak eşimin yanına gittim. Çok kötü bir his. Çok hatıram var o bisiklette. Avrupa'da Almanya, Danimarka, İsveç'e, Uzak Doğu Japonya, Endonezyo, Güney Kore gibi onlarca ülkeyi o bisikletin üzerinde gezdim, dolaştım..."