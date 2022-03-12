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Dünyayı dolaştığı bisikleti Türkiye'de çalındı

10 yıldır Antalya'da yaşayan ABD'li Bryan Keith'in (52) dünyayı dolaştığı bisikleti, evinin bodrum katından çalındı. Hatıralarının o bisiklette olduğunu belirten Keith, bisikletinin bulunmasını istedi.

Dünyayı dolaştığı bisikleti Türkiye'de çalındı - Resim: 1

Antalya'da eşi Ferdane Şaşman Keith (46) ile yaşayan ABD'li Bryan Keith'in dünyayı dolaştığı bisikleti, Haşim İşçan Mahallesi’ndeki Sevgi Apartmanı'nın bodrum katından, geçen cumartesi gece yarısı kilidi kesilerek çalındı.

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Dünyayı dolaştığı bisikleti Türkiye'de çalındı - Resim: 2

Olayın yaşandığı gece hırsızın sarı sepetli bir bisikletle apartmanın önüne geldiğini anlatan Bryan Keith, 4- 5 dakikada bodrum katındaki bisikletin kilidini kesip binerek uzaklaştığını, yerine ise sepetli bisikleti bıraktığını kaydetti.

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Dünyayı dolaştığı bisikleti Türkiye'de çalındı - Resim: 3

Hırsızın diğer bisikleti bırakmasını anlayamadığını söyleyen Keith, şöyle konuştu:

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Dünyayı dolaştığı bisikleti Türkiye'de çalındı - Resim: 4

"10 yıl önce Türkiye'ye geldim. Dünyayı dolaştığım bisikletim çalındı, çok üzgünüm. Kilidin kesildiğini ve bisikletimin çalındığını fark edince koşarak ve ağlayarak eşimin yanına gittim. Çok kötü bir his. Çok hatıram var o bisiklette. Avrupa'da Almanya, Danimarka, İsveç'e, Uzak Doğu Japonya, Endonezyo, Güney Kore gibi onlarca ülkeyi o bisikletin üzerinde gezdim, dolaştım..."

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