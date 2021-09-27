Dünya'yı en çok kirleten ülkeler belli oldu
Climate Trace adlı bağımsız çevre örgütünün verilerine göre, geçen yıl 50,6 milyar ton emisyon salınımı gerçekleşti. Küresel emisyonların yaklaşık yüzde 64'üne Çin, ABD, Hindistan, Rusya ve Endonezya'nın aralarında bulunduğu 10 ülke neden oldu.
Paris Anlaşması'nı onaylayarak iklim değişikliğiyle mücadeledeki adımlarını hızlandırmayı planlayan Türkiye'nin küresel emisyonlardaki payı geçen yıl yüzde 1 olarak hesaplandı, emisyonların yüzde 64'üne 10 "kirletici" ülke yol açtı.
BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ ARTIŞ
Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) bu yıl 234 bilim insanının katkısıyla yayımladığı rapora göre, insan faaliyetleri kaynaklı emisyonlar nedeniyle küresel ısınma son 2 bin yılda benzeri görülmemiş şekilde arttı.
Mevcut durumda 1 derecenin üzerinde ısınan gezegen için en büyük tehdit olan emisyonların 2030'a kadar yarıya, 2050'ye kadar ise sıfır seviyesine indirilmesi gerekiyor. Küresel sıcaklık artışını Paris Anlaşması kapsamında 1,5 dereceyle sınırlandırmak için emisyonların azaltılmasına yönelik iddialı ve acil önlemlerin alınmasına ihtiyaç duyuluyor.
EMİSYONLARIN YÜZDE 26,8'İ ELEKTRİK SEKTÖRÜ KAYNAKLI
İklim ve Enerji Çözümleri Merkezi ve Climate Trace verilerinden derlediği bilgilere göre, insan faaliyeti kaynaklı küresel sera gazı emisyonlarının yüzde 76'sı karbondioksit, yüzde 16'sı metan, kalan yüzde 8'i ise azot oksit ve diğerlerinden kaynaklanıyor.