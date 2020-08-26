Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün görülmediği 10 ülke!

BBC TÜRKÇE'de yer alan habere göre, Birleşmiş Milletler üyeleri arasında tek bir koronavirüs vakası görülmeyen 10 ülkeden biri olan Palau'nun sınırları Mart ayının sonundan itibaren fiilen kapalı.



Ne var ki tek bir hasta olmamasına rağmen virüs Palau'da yıkıcı bir etki yarattı.



Palau Hotel Mart ayından bu yana kapalı. Kapalı olan sadece o değil. Restoranlar boş, hediyelik eşya dükkanları açılmıyor, otellerde ise sadece yurt dışından döndükleri için karantinaya alınan Palau sakinleri kalıyor.