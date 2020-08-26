Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün görülmediği 10 ülke!
Koronavirüs dünyada hemen hemen tüm ülkeleri esir alırken BBC, koronavirüsün uğramadığı 10 ülkeyi derledi. İşte o ülkeler...
Palau Hotel, masmavi gökyüzü ve aynı mavilikteki Pasifik Okyanusuyla çevrili küçücük ada devleti Palau kitlesel turizmle tanışmadan çok önce, 1982'de açılmıştı. Ama o zamandan bu yana ada sevilen bir turizm merkezine dönüştü. 2019 yılında Palau'ya 90 bin turist geldi. Bu, ülkenin nüfusunun beş katı.
2017'de Uluslararası Para Fonu IMF tarafından verilen rakamlara göre turizm, Palau'nun gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 40'ını oluşturuyordu. Fakat bunların hepsi koronavirüs salgınından önceydi.
BBC TÜRKÇE'de yer alan habere göre, Birleşmiş Milletler üyeleri arasında tek bir koronavirüs vakası görülmeyen 10 ülkeden biri olan Palau'nun sınırları Mart ayının sonundan itibaren fiilen kapalı.
Ne var ki tek bir hasta olmamasına rağmen virüs Palau'da yıkıcı bir etki yarattı.
Palau Hotel Mart ayından bu yana kapalı. Kapalı olan sadece o değil. Restoranlar boş, hediyelik eşya dükkanları açılmıyor, otellerde ise sadece yurt dışından döndükleri için karantinaya alınan Palau sakinleri kalıyor.
Koronavirüs vakası görülmeyen ülkeler:
- Palau
- Micronezya
- Marshall Adaları
- Nauru
- Kiribati
- Solomon Adaları
- Tuvalu
- Samoa
- Vanuatu
- Tonga
(Kuzey Kore ve Türkmenistan liste dışı)
Okyanusun 'en güzel' olduğu yer: Palau
Palau Hotel'in işletmecisi ve ortaklarından Brian Lee "Okyanus burada dünyanın her yerinden daha güzel" diyor.
Otelin 54 odasının sürekli yüzde 70-80 dolu olmasını sağlayan da bu güzellikti. Fakat sınırlar kapatıldığında yapılacak bir şey kalmadı.
Brian "Burası küçük bir ülke. Yerel halk otelde kalmaz" diyor.
Otel işletmesi, 20 personelin hepsini daha az saat çalıştırsa da işten çıkarmamış. Brian, "Onlara iş bulmaya çalışıyorum. Tamiratlar, bakım işleri, bunun gibi şeyler" diyor. Fakat boş otellere sonsuza kadar bakım yapamazsınız. "6 ay daha dayanabilirim" diyor Brian. "Sonra kapatmam gerekebilir."