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Dünyayı sarsan görüntüler! Ukrayna'daki katliamın görüntüleri ortaya çıktı

The New York Times (NYT), Ukrayna'nın Burça kentindeki sivil katliamının görüntülerine ulaştı. Görüntülerde, Ukraynalı tutsakların bir elleriyle önlerindeki kişinin kemerini, diğer elleriyle başını tuttukları görülüyor.

Dünyayı sarsan görüntüler! Ukrayna'daki katliamın görüntüleri ortaya çıktı - Resim: 1

Ukrayna'nın Buça kentinden gelen yeni görüntüler, bir grup Ukraynalı esirin idam edilmeden birkaç dakika önce Rus birlikleri tarafından silah zoruyla yürütüldüğünü gösterdi.

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Dünyayı sarsan görüntüler! Ukrayna'daki katliamın görüntüleri ortaya çıktı - Resim: 2

The New York Times (NYT) tarafından elde edilen ve doğrulanan videolar, 4 Mart'ta bir güvenlik kamerası ve olaya tanık olan bir sivil tarafından kaydedildi.

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Dünyayı sarsan görüntüler! Ukrayna'daki katliamın görüntüleri ortaya çıktı - Resim: 3

Güvenlik kamerası görüntülerinde, dokuz Ukraynalı adamdan  oluşan bir grubun kamburlaştığı, önlerindeki kişinin pantolonunu tuttuğu ve bazılarının elleri başlarının üzerinde olduğu, tek sıra halinde karşıdan karşıya geçtiği görülüyor. Grubun önünde ve arkasında, hattı yönlendiren silahlı iki Rus askeri görülüyor.

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Dünyayı sarsan görüntüler! Ukrayna'daki katliamın görüntüleri ortaya çıktı - Resim: 4

NYT’ye konuşan 8 tanık, ,esirlerin bir ofis binasının arkasına götürüldüğünü, silah seslerinin duyulduğunu ve grubun tekrar ortaya çıkmadığını söyledi.

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