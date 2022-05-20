Dünyayı sarsan görüntüler! Ukrayna'daki katliamın görüntüleri ortaya çıktı
The New York Times (NYT), Ukrayna'nın Burça kentindeki sivil katliamının görüntülerine ulaştı. Görüntülerde, Ukraynalı tutsakların bir elleriyle önlerindeki kişinin kemerini, diğer elleriyle başını tuttukları görülüyor.
Ukrayna'nın Buça kentinden gelen yeni görüntüler, bir grup Ukraynalı esirin idam edilmeden birkaç dakika önce Rus birlikleri tarafından silah zoruyla yürütüldüğünü gösterdi.
The New York Times (NYT) tarafından elde edilen ve doğrulanan videolar, 4 Mart'ta bir güvenlik kamerası ve olaya tanık olan bir sivil tarafından kaydedildi.
Güvenlik kamerası görüntülerinde, dokuz Ukraynalı adamdan oluşan bir grubun kamburlaştığı, önlerindeki kişinin pantolonunu tuttuğu ve bazılarının elleri başlarının üzerinde olduğu, tek sıra halinde karşıdan karşıya geçtiği görülüyor. Grubun önünde ve arkasında, hattı yönlendiren silahlı iki Rus askeri görülüyor.
NYT’ye konuşan 8 tanık, ,esirlerin bir ofis binasının arkasına götürüldüğünü, silah seslerinin duyulduğunu ve grubun tekrar ortaya çıkmadığını söyledi.