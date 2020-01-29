Kobe Bryant'ın öldüğü kazanın enkaz görüntüleri yayınlandı
ABD'li basketbolcu Kobe Braynt'ın hayatını kaybettiği helikopter kazasının enkaz görüntüleri kamuoyu ile paylaşıldı. 9 kişinin hayatını kaybettiği kazada 3 kişinin cesedi bulunabildi.
NBA'in ve Los Angeles Lakers'ın efsanesi ABD'li basketbolcu Kobe Bryant'ın ve kızının öldüğü California'daki helikopter kazasının enkaz görüntüleri bu sabaha karşı kamuoyu ile paylaşıldı.
Amerikan Ulusal Ulaştırma Güvenlik Kurulu'nun (NTSB) paylaştığı enkaz görüntülerinde yaşanan dehşetin bütün izleri görülürken, helikopterden geriye eser kalmadığı görüldü.
9 ÖLÜDEN 3'ÜNÜN CESEDİNE ULAŞILDI
Görüntülerde enkazı inceleyen ekibin şaşkın surat ifadeleri dikkat çekerken, umutsuz bakışlar da objektiflere yansıdı. Kaza alanından gelen son bilgilere göre ekipler sadece 3 cesede ulaşılabildi. Ortaya çıkan 3 cesedin kimlikleri henüz tespit edilemezken geriye kalan 6 cesedi arama çalışmaları devam ediyor.