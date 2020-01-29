Kobe Bryant'ın öldüğü kazanın enkaz görüntüleri yayınlandı

CESETLERİN KİMLİĞİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Bulunan cesetlerin Kobe Bryant ve kızına ait olup olmadığı ise henüz net değil. People dergisinin haberine göre Kobe Bryant ve eşi Vanessa, aynı hava aracına birlikte binmeme konusunda bir anlaşma yapmıştı.