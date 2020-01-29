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  3. 29 Ocak 2020 10:47

Kobe Bryant'ın öldüğü kazanın enkaz görüntüleri yayınlandı

ABD'li basketbolcu Kobe Braynt'ın hayatını kaybettiği helikopter kazasının enkaz görüntüleri kamuoyu ile paylaşıldı. 9 kişinin hayatını kaybettiği kazada 3 kişinin cesedi bulunabildi.

Kobe Bryant'ın öldüğü kazanın enkaz görüntüleri yayınlandı

NBA'in ve Los Angeles Lakers'ın efsanesi ABD'li basketbolcu Kobe Bryant'ın ve kızının öldüğü California'daki helikopter kazasının enkaz görüntüleri bu sabaha karşı kamuoyu ile paylaşıldı.

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Kobe Bryant'ın öldüğü kazanın enkaz görüntüleri yayınlandı

Amerikan Ulusal Ulaştırma Güvenlik Kurulu'nun (NTSB) paylaştığı enkaz görüntülerinde yaşanan dehşetin bütün izleri görülürken, helikopterden geriye eser kalmadığı görüldü.

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Kobe Bryant'ın öldüğü kazanın enkaz görüntüleri yayınlandı

9 ÖLÜDEN 3'ÜNÜN CESEDİNE ULAŞILDI
Görüntülerde enkazı inceleyen ekibin şaşkın surat ifadeleri dikkat çekerken, umutsuz bakışlar da objektiflere yansıdı. Kaza alanından gelen son bilgilere göre ekipler sadece 3 cesede ulaşılabildi. Ortaya çıkan 3 cesedin kimlikleri henüz tespit edilemezken geriye kalan 6 cesedi arama çalışmaları devam ediyor.

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Kobe Bryant'ın öldüğü kazanın enkaz görüntüleri yayınlandı

CESETLERİN KİMLİĞİ HENÜZ BELLİ DEĞİL
Bulunan cesetlerin Kobe Bryant ve kızına ait olup olmadığı ise henüz net değil. People dergisinin haberine göre Kobe Bryant ve eşi Vanessa, aynı hava aracına birlikte binmeme konusunda bir anlaşma yapmıştı.

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