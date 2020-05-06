Dünyayı sarsan olay! Koronavirüsü araştıran Çinli bilim insanı evinde öldürüldü!
Virüsle ilgili ''Çok önemli bulgular keşfettim'' açıklamasını yapan Çinli bilim insanının evinde vurularak öldürülmesi gündeme bomba gibi düştü.
Çin'de daha önce corona virüs salgınını dünyaya aktaran birçok gazeteci ve doktor gizemli bir şekilde ortadan kaybolmuştu.
Ancak bu kez ABD'de bir üniversitede corona virüsü araştıran Çinli bilim insanı Dr. Bing Liu, "Çok önemli bulgular keşfettim" dedikten kısa süre sonra evinde öldürüldü.
Pennsylvania eyaletindeki Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görev yapan 37 yaşındaki saygın bilim insanının, evinde kurşunlara hedef olduğu bildiriliyor.