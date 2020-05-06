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  3. 06 Mayıs 2020 16:23

Dünyayı sarsan olay! Koronavirüsü araştıran Çinli bilim insanı evinde öldürüldü!

Virüsle ilgili ''Çok önemli bulgular keşfettim'' açıklamasını yapan Çinli bilim insanının evinde vurularak öldürülmesi gündeme bomba gibi düştü.

Dünyayı sarsan olay! Koronavirüsü araştıran Çinli bilim insanı evinde öldürüldü!

Çin'de daha önce corona virüs salgınını dünyaya aktaran birçok gazeteci ve doktor gizemli bir şekilde ortadan kaybolmuştu.

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Dünyayı sarsan olay! Koronavirüsü araştıran Çinli bilim insanı evinde öldürüldü!

Ancak bu kez ABD'de bir üniversitede corona virüsü araştıran Çinli bilim insanı Dr. Bing Liu, "Çok önemli bulgular keşfettim" dedikten kısa süre sonra evinde öldürüldü.

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Dünyayı sarsan olay! Koronavirüsü araştıran Çinli bilim insanı evinde öldürüldü!

Pennsylvania eyaletindeki Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görev yapan 37 yaşındaki saygın bilim insanının, evinde kurşunlara hedef olduğu bildiriliyor.

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Dünyayı sarsan olay! Koronavirüsü araştıran Çinli bilim insanı evinde öldürüldü!

Dedektifler, saldırgan Hao Gu'nun Bing Liu'yu baş, boyun ve gövdesinden vurduktan sonra evin dışındaki bir araçta intihar ettiğini açıkladı.

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