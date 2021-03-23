Dünyayı şoke eden görüntüler
ABD'de Teksas eyaletinden Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Henry Cuellar, Meksika sınırındaki Donna'da göçmenlerin işlemlerini yapan bir merkezden çektiği fotoğrafları uluslararası haber ajanslarıyla paylaştı.
ABD'de Teksas eyaletinden Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Henry Cuellar, Meksika sınırındaki Donna'da göçmenlerin işlemlerini yapan bir merkezden çektiği fotoğrafları uluslararası haber ajanslarıyla paylaştı.
Dünya medyasının manşetten verdiği fotoğraflarda, sınırdaki merkezde tutulan göçmenlerin kalabalık gruplar halinde yer yataklarında yattıkları, plastik bariyerlerle birbirlerinden ayrıldıkları görüldü.
Fotoğraflardan birinde aralarında çocukların da olduğu çeşitli yaşlardan göçmenler yerlerde oturuyor. Diğer fotoğraflardaysa göçmenler sıra halindeki yer minderlerinde arka arkaya yatıyor.
Koronavirüs salgınıyla kırılan ABD'de, kalabalık merkezdeki göçmenler maskeli. Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), pandemide halen iki metre fiziksel mesafe kuralına uyulmasını tavsiye ediyor.