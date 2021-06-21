Dünyayı şoke eden olay: Bitcoin'i tamamen temizleyin
Çin'in güneybatısındaki Siçuan eyaletinde geçen hafta 26 kripto para madeninin kapatıldığı bilgisi verildi.
Enerji şirketlerine kripto para madenciliği yapan şirketlere elektrik tedarikini durdurması istenen duyuruda yerel yönetimlerin şüpheli kripto madencilerini "dip tarama" stiliyle bularak kapatması ve "tamamen temizlik yapması" emredildi.
Geçtiğimiz aylarda seyrek nüfuslu ancak kömür ya da hidroenerji açısından zengin İç Moğolistan ve Quinhai eyaletlerinde de bütün kripto para madenlerinin kapatılması emredilmiş, vatandaşlar yasadışı madencileri ihbar etmeye teşvik edilmişti.
Siçuan ülkede en yoğun kripto para madenciliğin yapıldığı ikinci bölge
AFP haber ajansına konuşan eski kripto para madencisi son günlerde istendiği şekilde her şeyi kapatmak durumunda kaldıklarını belirtti ve çalışma gruplarının, operasyonların durdurulup makinaların kaldırıldığını kontrole geldiklerini sözlerine ekledi.
Çin'in Global Times gazetesi böylelikle bölgedeki Bitcoin madencilik kapasitesinin yüzde 90'ından fazlasının kapatıldığını kaydetti.