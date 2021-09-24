Dünyayı tedirgin eden hamle! Savaş jetleri havalandı
Çin en hassas sorunu Tayvan ve müttefiki ABD'ye son iki yılın en büyük üçüncü gözdağını verdi, savaş uçağı filosunda nükleer başlık takılabilen H-6 göze çarptı.
Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun Tayvan'ın tanımlanmış hava sahasına gönderdiği savaş uçakları arasında bombardıman, denizaltı savar ve havadan erken uyarı sistemi vardı.
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İki grup halinde hareket eden uçaklardan önce 19'u, daha sonra ise beşi Tayvan'a doğru ilerledi. Çin jetlerinin Tayvan'ın güney bölümüne kadar indiği görüldü.
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Tayvan Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından paylaştığı haritalara göre, adanın güneyinden doğusuna kadar uçan jetler arasında nükleer başlık takılabilen H-6 bombardıman uçağı göze çarptı.
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Resmi açıklamaya göre, Çin savaş uçaklarına telsiz mesajı gönderildi ve hava savunma sistemleri yoğun askeri hareketliliği izlemek için sevk edildi.
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