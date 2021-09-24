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  4. Dünyayı tedirgin eden hamle! Savaş jetleri havalandı

Dünyayı tedirgin eden hamle! Savaş jetleri havalandı

Çin en hassas sorunu Tayvan ve müttefiki ABD'ye son iki yılın en büyük üçüncü gözdağını verdi, savaş uçağı filosunda nükleer başlık takılabilen H-6 göze çarptı.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun Tayvan'ın tanımlanmış hava sahasına gönderdiği savaş uçakları arasında bombardıman, denizaltı savar ve havadan erken uyarı sistemi vardı.

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İki grup halinde hareket eden uçaklardan önce 19'u, daha sonra ise beşi Tayvan'a doğru ilerledi. Çin jetlerinin Tayvan'ın güney bölümüne kadar indiği görüldü.

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Tayvan Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından paylaştığı haritalara göre, adanın güneyinden doğusuna kadar uçan jetler arasında nükleer başlık takılabilen H-6 bombardıman uçağı göze çarptı.

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Resmi açıklamaya göre, Çin savaş uçaklarına telsiz mesajı gönderildi ve hava savunma sistemleri yoğun askeri hareketliliği izlemek için sevk edildi.

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