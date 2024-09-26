''Dur'' ihtarına uymadılar, 4 polisi yaraladılar
Düzce’den geldikleri Sakarya’da gelerek ‘dur’ ihtarına uymayan ve kaçmaya başlayan 2 şüpheli, polis ekiplerinin kaza yapmasına ve 4 polis memurunun yaralanmasına sebep oldu.
Kaynak: İHA
Olay, 24 Eylül Salı günü gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Düzce’den Sakarya’ya gelen E.A. (30) ve Z.T. (25) Adapazarı ilçesinde rutin kontrol yapan polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.
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Yaşanan kovalamaca esnasında kazaya karışan polislerden 4’ü yaralandı.
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İki şüpheli ise olay yerinden kaçarak izlerini kaybettirdi. Konunun ardından geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, şahısları Düzce’de yakalayarak gözaltına aldı.
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Öte yandan, yakalanan ve Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen şahısların yaralama ve uyuşturucu suçlarından çok sayıda kayıtları da olduğu öğrenildi.
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