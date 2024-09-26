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''Dur'' ihtarına uymadılar, 4 polisi yaraladılar

Düzce’den geldikleri Sakarya’da gelerek ‘dur’ ihtarına uymayan ve kaçmaya başlayan 2 şüpheli, polis ekiplerinin kaza yapmasına ve 4 polis memurunun yaralanmasına sebep oldu.

Kaynak: İHA
''Dur'' ihtarına uymadılar, 4 polisi yaraladılar - Resim: 1

Olay, 24 Eylül Salı günü gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Düzce’den Sakarya’ya gelen E.A. (30) ve Z.T. (25) Adapazarı ilçesinde rutin kontrol yapan polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

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''Dur'' ihtarına uymadılar, 4 polisi yaraladılar - Resim: 2

Yaşanan kovalamaca esnasında kazaya karışan polislerden 4’ü yaralandı. 

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''Dur'' ihtarına uymadılar, 4 polisi yaraladılar - Resim: 3

İki şüpheli ise olay yerinden kaçarak izlerini kaybettirdi. Konunun ardından geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, şahısları Düzce’de yakalayarak gözaltına aldı.

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''Dur'' ihtarına uymadılar, 4 polisi yaraladılar - Resim: 4

Öte yandan, yakalanan ve Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen şahısların yaralama ve uyuşturucu suçlarından çok sayıda kayıtları da olduğu öğrenildi. 

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