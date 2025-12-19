''Dur'' ihtarına uymayan sürücü, bekçiye kabusu yaşattı
İstanbul Fatih'te ''dur'' ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya çalıştığı sırada bekçiye çarparak yaralanmasına neden oldu.
Olay, dün saat 23.30 sıralarında Balat Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; devriye görevini sürdüren gece bekçileri, ara sokakta ilerleyen şüpheli bir aracı durdurmak istedi. Bekçilerin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmaya çalıştığı sırada hafif ticari araçla bekçiye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan bekçi yaralanırken sürücü kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan bekçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
ŞÜPHELİ AYVANSARAY’DA YAKALANDI
Olayın ardından kaçan sürücüsünün kimliği tespit edildi. Şüpheli E.İ.U., Ayvansaray Mahallesi'ndeki evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Evde yapılan aramalarda 1 kuru sıkı tabanca, 6 fişek ele geçirildi. Ayrıca sürücünün yüksek miktarda alkollü olduğu belirlendi.
Emniyette işlemleri tamamlanan E.İ.U., 'kasten öldürmeye teşebbüs', '6136 sayılı kanuna muhalefet' ve 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçlarından adliyeye sevk edildi. (DHA)