''Dur'' ihtarına uymayan sürücü, bekçiye kabusu yaşattı

ŞÜPHELİ AYVANSARAY’DA YAKALANDI

Olayın ardından kaçan sürücüsünün kimliği tespit edildi. Şüpheli E.İ.U., Ayvansaray Mahallesi'ndeki evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Evde yapılan aramalarda 1 kuru sıkı tabanca, 6 fişek ele geçirildi. Ayrıca sürücünün yüksek miktarda alkollü olduğu belirlendi.