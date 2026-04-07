''Dur'' ihtarına uymayıp ortalığı savaş alanına çevirdi: Bedeli ağır oldu!

446 bin lira ceza kesildi, ehliyetine 7 yıl 2 ay el konuldu

Alkollü olduğu tespit edilen sürücü S.Y.'ye ‘Dur ihtarına uymama’, ‘Kaza yerini terk etme’, ‘Alkolmetreyi üflememe’ ve ‘Alkollü araç kullanma’ nedeniyle toplamda 446 bin lira para cezası uygulandı. S.Y.'nin sürücü belgesine 7 yıl 2 ay süreyle el konulurken, kullandığı araç ise 2 ay trafikten menedildi. (DHA)