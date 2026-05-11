''Dur'' ihtarından kaçan alkollü sürücü bir de ceza kesilmemesi için polise dil döktü!

Burdur-Fethiye karayolu üzerindeki polis noktasında dur ihtarına uymayan E.Ç. yönetimindeki oto kurtarıcı, bir anda gözden kaybolmaya çalıştı. Polisin peşine düşmesiyle başlayan kısa süreli kovalamaca, aracın Şair Nedim Caddesi üzerinde önünün kesilmesiyle son buldu. Ekipler tarafından durdurulan sürücü E.Ç.’ye yapılan alkol testinde 0.41 promil alkol tespit edildi.