''Dur'' ihtarından kaçan alkollü sürücü bir de ceza kesilmemesi için polise dil döktü!
Burdur gece saatlerinde hareketli anlara sahne oldu. Polis uygulama noktasında durmayarak kaçmaya başlayan bir oto kurtarıcı, ekiplerin titiz çalışmasıyla kıskıvrak yakalandı. Yakalandıktan sonra ekiplere sergilediği tutum ise "pes" dedirtti.
Burdur-Fethiye karayolu üzerindeki polis noktasında dur ihtarına uymayan E.Ç. yönetimindeki oto kurtarıcı, bir anda gözden kaybolmaya çalıştı. Polisin peşine düşmesiyle başlayan kısa süreli kovalamaca, aracın Şair Nedim Caddesi üzerinde önünün kesilmesiyle son buldu. Ekipler tarafından durdurulan sürücü E.Ç.’ye yapılan alkol testinde 0.41 promil alkol tespit edildi.
Ceza işlemlerine başlandığı sırada polislere "Aslında ben kaçmıyordum" diyerek uzun süre dil döken sürücü, ekipleri ikna etmeyi başaramadı. Polisten kaçtığı anlar kayıt altına alınan sürücünün savunması, uygulanan cezayı değiştirmedi.
Kuralları hiçe sayan E.Ç.’ye yönelik yaptırımlar oldukça ağır oldu:
İdari Para Cezası: Toplamda 225 bin TL idari para cezası uygulandı.
Ehliyet: Sürücü belgesine 8 ay süreyle el konuldu.
Araç: Kullanmakta olduğu oto kurtarıcı 2 ay süreyle trafikten men edildi.