  4. ''Dur'' ihtarından önce araçla sonra yaya olarak kaçtı; polisin açtığı ateş bile durdurmadı!

Bursa'da polis ekiplerini fark edince kaçmaya başlayan alkollü sürücü, kilometrelerce süren nefes kesen kovalamacanın ardından yakalanırken alkollü sürücünün aracını bırakıp yaya olarak kaçmaya çalıştığı anlar pes dedirtti.

Kaynak: İHA
Edinilen bilgilere göre, olay Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Denetim yapan trafik ekiplerini fark eden sürücü, "dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçmaya başladı.

Kaçış sırasında kontrolünü kaybeden sürücü, kazaya rağmen yoluna devam etti. 

Polis ekipleri, kamu güvenliğini tehlikeye atan aracı durdurmak için uzun süre takip etti. 

Araçla kaçamayacağını fark eden sürücü, koşarak kaçmaya başladı. 

