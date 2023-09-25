Duruşma öncesi ortalık kan gölüne döndü: 1 ölü, 3 yaralı

Olayla ilgili soruşturma sürerken, görgü tanığı bir kişi, "Adliyeden çıkmıştım. İki grup çatıştı. Çok korktuk. Canımı kurtarmak için park halindeki bir otomobilin altına grip, saklandım. Terör saldırısı zannettim. Yazık yaralananlar oldu" dedi.





