Duruşma sırasında hakime sandalye fırlatan mahkum öldürüldü
Amerika Carolina'da Christopher Thomas Vaughan isimli adam, kişiyi hürriyetinden mahrum bırakma suçundan yargılandığı davada mahkeme başkanına saldırınca başından vurularak öldürüldü.
Thomas Vaughan isimli adam, mahkeme başkanı cezasını okuduğu sırada yerinden kalkıp sandalyesini hakime doğru fırlattı.
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Hakimin üzerine yürüdüğü sırada kendisine engel olmayan çalışan polisin tabancasını almaya kalkışınca başka bir polis belinden çıkardığı tabancası ile kafasına ateş etti. Ağır yaralanan Vaughan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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Yetkililer, boğuşma sırasında isimleri açıklanmayan iki polisten bir tanesinin kolunun kırıldığını, diğerinin ise boynundan yaralandığını söyledi.
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Vaughan, bir kadını kaçırmak suçundan yargılanıyordu.
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