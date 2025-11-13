Düşen askeri uçaktaki son şehidin naaşına ulaşıldı
Milli Savunma Bakanlığı, askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan askerin naaşına ulaşıldığını duyurdu. Böylece arama-kurtarma çalışmaları tamamlandı.
Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönmek üzere havalanan C-130 askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu 20 asker şehit olmuştu. Uçağın düştüğü bölgede yapılan arama kurtarma çalışmalarında 19 askerin naaşına ulaşılırken, 1 askerin naaşı aranıyordu.
SON ŞEHİDİN NAAŞINA ULAŞILDI
Milli Savunma Bakanlığı, son şehidin naaşına ulaşıldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Azerbaycan- Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağımızın enkazında yapılan arama çalışmaları sonucunda 20'nci şehidimizin aziz naaşına ulaşılmıştır." denildi.
Böylece uçağının enkazında yürütülen arama çalışmaları tamamlandı.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, şehitlerimizin naaşlarının A-400M uçağı ile Türkiye'ye getirileceğini duyurmuştu.
