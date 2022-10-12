Düşük faizli esnaf kredisinin şartları belli oldu

ESNAF KREDİSİNİN ŞARTLARI NELER?

Esnaf kefalet kredisine başvurmak için, en az 3 ay süreyle esnaf kefalet kooperatifine üye olmak, kredi çekmek istediğiniz kooperatife şahsen başvuru yapmak, TESKOMB'a bağlı bulunan başka bir kooperatife üyeliği bulunmamak, esnafın yıllık cirosunu gösteren belgedeki kazancının kredi taksitlerini ödemeye yeterli olması, tapu veya araç teminatı göstermek gerekiyor.