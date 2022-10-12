Düşük faizli esnaf kredisinin şartları belli oldu
Esnaf ve zanaatkarlara yüzde 7.5 faizle verilecek kredinin ayrıntıları belli oldu. Peki esnaf kredisinden kimler yararlanabilecek? Ne kadar kredi alınabilecek? İşte merak edilenler...
Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Esnaf Destek Kredi Paketi'nin ayrıntıları belli oldu.
ESNAF KREDİSİNİN ŞARTLARI NELER?
Esnaf kefalet kredisine başvurmak için, en az 3 ay süreyle esnaf kefalet kooperatifine üye olmak, kredi çekmek istediğiniz kooperatife şahsen başvuru yapmak, TESKOMB'a bağlı bulunan başka bir kooperatife üyeliği bulunmamak, esnafın yıllık cirosunu gösteren belgedeki kazancının kredi taksitlerini ödemeye yeterli olması, tapu veya araç teminatı göstermek gerekiyor.
Bunun için herkes bulunduğu il ve ilçede kayıtlı olduğu kefalet kooperatifine başvuracak.
İŞYERİ EDİNME VEYA İŞYERİ YENİLEME KREDİSİ
İşyeri edinme ya da işyeri yenileme kredisi almak isteyenler, 1.5 milyon TL’ye kadar, 10 yıl vadeli, yıllık yüzde 7.5 faizli kredi kullanabilecek.