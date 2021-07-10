Duyan sıraya girdi! Havalimanında unutulan eşyalar kapış kapış satıldı

2 BUÇUK SAAT ÖNCEDEN KUYRUĞA GİRDİLER

Mağazanın açılacağı açıklanan saatten 2.5 saat önce kuyruğu girenler özellikle cep telefonu, tablet ve bilgisayarlarla ilgilendi. Kontrolleri yapılan, eksiklikleri giderilen cihazlar ikinci el piyasadan daha ucuza satışa çıkarılırken bunlar için belli döneme kadar garanti de verildiği ifade edildi.