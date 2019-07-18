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  3. 18 Temmuz 2019 14:15

Düzce felaketi yaşıyor ! Mahsur kalan 51 kişi kurtarıldı

Düzce’nin Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde gece başlayan yağış bölgede sel ve su baskınlarına neden oldu. İçişleri Bakanlığı, köylerde mahsur kalan 51 vatandaşın kurtarıldığını açıkladı.

Düzce felaketi yaşıyor ! Mahsur kalan 51 kişi kurtarıldı

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Düzce felaketi yaşıyor ! Mahsur kalan 51 kişi kurtarıldı

Alınan bilgiye göre, Cumayeri ilçesinden geçen Melen Çayı, sağanağın etkisiyle taştı.

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Düzce felaketi yaşıyor ! Mahsur kalan 51 kişi kurtarıldı

Dokuzdeğirmen köyü ile Yeşiltepe-Çelikdere-Harmankaya-Büyük Melen köyleri arasında bulunan yol üzerinde iki noktada meydana gelen heyelanın ardından, köylere ulaşımın sağlandığı yol kapandı.

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Düzce felaketi yaşıyor ! Mahsur kalan 51 kişi kurtarıldı

Yağışın sürdüğü bölgede bulunan bir rafting tesisinde konaklayanlar, sel sularının bungalov evlere ulaşması nedeniyle çatılara çıktı. Daha sonra kendi imkanlarıyla güvenli bir bölgeye geçen vatandaşlar bölgeye sevk edilen, İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekiplerinin çalışması sonrası kurtarıldı.

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