E-5'te pikap dehşeti: Çalıntı araçla ortalığı savaş alanına çevirdi
İstanbul'da Avcılar D-100 Karayolu yan yolda çalıntı pikapla araçlara çarpan sürücü kaçtı. Olayda 12 araç hasar alırken, 3 kişi yaralandı. Şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.
Olay, Avcılar D-100 Karayolu yan yolda meydana geldi. Pikabı kullanan sürücü, yan yolda ters yöne girerek, karşıdan gelen birçok araca çarptı. Orada bulunan bazı vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken şüpheli, aracıyla olay yerinden uzaklaştı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralanan 3 kişi, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri, kaçan sürücüyü Bakırköy'de yakaladı. Olayda, 5 araç ve 2 motosiklette hasar oluştu.
Bölgede yoğunlaşan trafik, hasar gören araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.
Olaya tanık olan Ömer Faruk Ç., kaza öncesinde aracın korna çalıp kendisinden yol istediğini belirterek, "Arabamı sağa çektim, yol verdim. Arkasındaki araç da onu takip ediyordu. Aracın ön tamponu kırıktı, vura vura geliyordu. Araç benim önümde durdu, arkadaki araç da durdu, saldırdılar. Ellerindeki sopalarla camlarını indirdiler." dedi.
Olay anı, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasınca kaydedildi.