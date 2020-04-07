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  3. 07 Nisan 2020 11:00

e-Devlet üzerinden ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır ?

E-Devlet sayfası üzerindeki formu dolduran 20-65 yaş arasındaki her vatandaşın evine haftada bir paket maske (5 adet) teslim edilecek. Maskeler, PTT Kargo ile ücretsiz olarak ulaştırılacak. Sizler için adım adım ücretsiz maske başvurularını derledik. İşte e Devlet ücretsiz maske başvuru detayları...

e-Devlet üzerinden ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır ?

Öncelikle e-Devlet sistemine giriş yapın. Daha sonra arama butonuna "Ücretsiz Maske Talebi" yazın. Karşınıza çıkan sayfada, ister bireysel sipariş verebilir, isterseniz aileniz için de sipariş verebilirsiniz.

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e-Devlet üzerinden ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır ?

T.C. Kimlik numaranızı ve ad soyad bilgilerinizi girin. Sayfanın aşağısında yer alan iletişim bilgileri ve adres bilgilerini de girdikten sonra maske siparişi ver butonuna tıklayın. Aile bireyleriniz için sipariş vermek istiyorsanız sayfada yer alan "Aile Bireyi Ekle" butonuna tıklayarak aynı bilgileri aileniz için de girin.

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e-Devlet üzerinden ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır ?

BAŞVURU SAYFASI DEĞİŞTİ "PttAVM.com" internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda "https://maske.epttavm.com" üzerinden yapılacak başvurulara kısa sürede yoğun bir ilgi olduğu belirtildi.

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e-Devlet üzerinden ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır ?

HER HAFTA BİR PAKET Başvuru yapan vatandaşların her hafta bir paket maske alma hakkı bulunacak. Bir pakette 5 adet maske bulunuyor. MASKELER NASIL ALINACAK? Başvurular tamamlandıktan sonra ücretsiz maskeler, PTT Kargo ile evlere teslim edilecek.

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