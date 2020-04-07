e-Devlet üzerinden ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır ?

T.C. Kimlik numaranızı ve ad soyad bilgilerinizi girin. Sayfanın aşağısında yer alan iletişim bilgileri ve adres bilgilerini de girdikten sonra maske siparişi ver butonuna tıklayın. Aile bireyleriniz için sipariş vermek istiyorsanız sayfada yer alan "Aile Bireyi Ekle" butonuna tıklayarak aynı bilgileri aileniz için de girin.