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  3. 27 Ekim 2020 11:25

E-Devlet'ten abonelik iptali nasıl yapılır?

İnternet, telefon, kablo TV gibi aboneliklerin fesih işlemleri e-Devlet'e taşındı. Peki abonelik iptali nasıl yapılır? İşte adım adım yapmanız gerekenler...

E-Devlet'ten abonelik iptali nasıl yapılır?

İnternet, sim kartı, uydu televizyon gibi abonelik gerektiren hizmetlerin iptali, firmaların istekleri nedeniyle adeta çileye dönüşüyordu. 12 firmanın abonelik fesih işlemleri e-Devlet'e taşındı.

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E-Devlet'ten abonelik iptali nasıl yapılır?

Artık kullanıcılar firmaların fesih için talep ettiklerini yapmak zorunda değil. Zira iptal işlemi e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Peki bu işlemler nasıl yapılacak? İşte 5 adımda yapmanız gerekenler...

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E-Devlet'ten abonelik iptali nasıl yapılır?

1- BTK‘nın e-Devlet platformunda bulunan ‘Abonelik Fesih Başvurusu’ sayfasını açın.

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E-Devlet'ten abonelik iptali nasıl yapılır?

2- Karşınıza çıkan ekranda ‘Kimliğimi Şimdi Doğrula’ adımını geçmek için mobil imza, e-imza, T.C. Kimlik Kartı ya da bankacılık uygulamaları üzerinden e-Devlet’e giriş yapın

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