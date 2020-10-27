E-Devlet'ten abonelik iptali nasıl yapılır?
İnternet, telefon, kablo TV gibi aboneliklerin fesih işlemleri e-Devlet'e taşındı. Peki abonelik iptali nasıl yapılır? İşte adım adım yapmanız gerekenler...
İnternet, sim kartı, uydu televizyon gibi abonelik gerektiren hizmetlerin iptali, firmaların istekleri nedeniyle adeta çileye dönüşüyordu. 12 firmanın abonelik fesih işlemleri e-Devlet'e taşındı.
Artık kullanıcılar firmaların fesih için talep ettiklerini yapmak zorunda değil. Zira iptal işlemi e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Peki bu işlemler nasıl yapılacak? İşte 5 adımda yapmanız gerekenler...