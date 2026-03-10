  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. e-Nabız'a yeni özellik! Artık eczane eczane gezme devri sona erdi

e-Nabız'a yeni özellik! Artık eczane eczane gezme devri sona erdi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, e-Nabız sistemine ''İlacım Nerede?'' özelliğinin eklendiğini duyurdu. Artık vatandaşlar, son 5 gün içinde yazılan reçetelerindeki ilaçların hangi eczanede stokta olduğunu anlık olarak görebilecek.

Kaynak: DHA
e-Nabız'a yeni özellik! Artık eczane eczane gezme devri sona erdi - Resim: 1

Sağlık Bakanlığı, dijital sağlık uygulamalarına bir yenisini daha ekledi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, e-Nabız'a eklenen "İlacım Nerede?" özelliğini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kamuoyuna müjdeledi. Bu yeni sistem sayesinde, özellikle bulunması zor ilaçlar için eczane eczane gezme devri resmen sona eriyor.

1 / 4
e-Nabız'a yeni özellik! Artık eczane eczane gezme devri sona erdi - Resim: 2

Bakan Memişoğlu’nun verdiği bilgiye göre; vatandaşlar son 5 gün içerisinde düzenlenen reçetelerindeki ilaçların, bulundukları il sınırları içerisindeki hangi eczanelerde mevcut olduğunu e-Nabız üzerinden kolayca sorgulayabilecek.

2 / 4
e-Nabız'a yeni özellik! Artık eczane eczane gezme devri sona erdi - Resim: 3

SİSTEM NASIL ÇALIŞACAK?

Hızlı Erişim: Son 5 güne ait reçeteler otomatik olarak listelenecek.

Nöbetçi Eczane Filtresi: Özellikle gece ve hafta sonu aranan ilaçlar için nöbetçi eczaneler öncelikli görülebilecek.

Yol Tarifi Desteği: İlacın bulunduğu en yakın eczaneye harita üzerinden yol tarifi alınabilecek.

Geri Bildirim Sistemi: Vatandaşlar "proaktif geri bildirim" butonuyla stok bilgilerinin güncelliğine katkı sağlayarak sistemin doğruluğunu artıracak.

3 / 4
e-Nabız'a yeni özellik! Artık eczane eczane gezme devri sona erdi - Resim: 4

"MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN"
Bakan Memişoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
"Dijital Sağlık Uygulamalarımızı kullanıcı dostu yeniliklerle güçlendirmeyi sürdürüyoruz. e-Nabız’a kazandırdığımız 'İlacım Nerede?' özelliği ile vatandaşlarımız, son 5 gün içinde düzenlenen reçetelerindeki ilaçların il sınırları içerisinde hangi eczanelerde bulunduğunu kolayca sorgulayabilecek. Nöbetçi eczane filtreleme ve yol tarifi desteğiyle en yakın eczaneye hızlıca ulaşabilecek; geri bildirim butonu ile de proaktif olarak stok bilgilerinin güncel tutulmasına katkı sağlayacaklar. Milletimize hayırlı olsun"

4 / 4