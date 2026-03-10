e-Nabız'a yeni özellik! Artık eczane eczane gezme devri sona erdi
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, e-Nabız sistemine ''İlacım Nerede?'' özelliğinin eklendiğini duyurdu. Artık vatandaşlar, son 5 gün içinde yazılan reçetelerindeki ilaçların hangi eczanede stokta olduğunu anlık olarak görebilecek.
Sağlık Bakanlığı, dijital sağlık uygulamalarına bir yenisini daha ekledi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, e-Nabız'a eklenen "İlacım Nerede?" özelliğini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kamuoyuna müjdeledi. Bu yeni sistem sayesinde, özellikle bulunması zor ilaçlar için eczane eczane gezme devri resmen sona eriyor.
Bakan Memişoğlu’nun verdiği bilgiye göre; vatandaşlar son 5 gün içerisinde düzenlenen reçetelerindeki ilaçların, bulundukları il sınırları içerisindeki hangi eczanelerde mevcut olduğunu e-Nabız üzerinden kolayca sorgulayabilecek.
SİSTEM NASIL ÇALIŞACAK?
Hızlı Erişim: Son 5 güne ait reçeteler otomatik olarak listelenecek.
Nöbetçi Eczane Filtresi: Özellikle gece ve hafta sonu aranan ilaçlar için nöbetçi eczaneler öncelikli görülebilecek.
Yol Tarifi Desteği: İlacın bulunduğu en yakın eczaneye harita üzerinden yol tarifi alınabilecek.
Geri Bildirim Sistemi: Vatandaşlar "proaktif geri bildirim" butonuyla stok bilgilerinin güncelliğine katkı sağlayarak sistemin doğruluğunu artıracak.
"MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN"
Bakan Memişoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
"Dijital Sağlık Uygulamalarımızı kullanıcı dostu yeniliklerle güçlendirmeyi sürdürüyoruz. e-Nabız’a kazandırdığımız 'İlacım Nerede?' özelliği ile vatandaşlarımız, son 5 gün içinde düzenlenen reçetelerindeki ilaçların il sınırları içerisinde hangi eczanelerde bulunduğunu kolayca sorgulayabilecek. Nöbetçi eczane filtreleme ve yol tarifi desteğiyle en yakın eczaneye hızlıca ulaşabilecek; geri bildirim butonu ile de proaktif olarak stok bilgilerinin güncel tutulmasına katkı sağlayacaklar. Milletimize hayırlı olsun"