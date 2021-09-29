Ece Üner'in ağzı açık kaldı: ''Eşim ve öz yeğenim aynı yatakta yattı''
Show Ana Haber'i bıraktıktan sonra gündüz kusağında Ece Üner ile Susma programını sunan deneyimli isim Ece Üner'de yaşanan son olay herkesi şoke etti.
Show Ana Haber'i bıraktıktan sonra gündüz kusağında Ece Üner ile Susma programını sunan deneyimli isim Ece Üner'de son yaşananlar izleyenleri şok etti. Eşim ve öz yeğenim aynı yatakta defalarca yattı diyen Sedat Akbalık'ın anlattıklarını karşısında dinleyenlerin kanı çekildi.
Kanal D ekranlarında her hafta canlı olarak yayınlanan Ece Üner ile Susma programında son yaşananlar izleyenlere bu kadar rezillik olmaz dedirtti. Programa katılan Sedat Akbalık adındaki adam söyledikleri ile şok etti.,
Gerçeklerin canlı yayınla ortaya çıkmasını isteyen Akbalık, eşi ve öz yeğeninin kendi evinde defalarca birlikte olduğunu söyledi. Peki mide bulandıran olay nasıl başladı, Sedat Akbalık neler anlattı, iğrenç iddiaları neler birlikte bakalım...
2010 yılında kaçarak evlenen ve 2 çocukları olan Sedat, Ece Üner ile Susma programına şaşırtan bir iddiayla katıldı. Sedat, eşi Nesrin'in abisinin oğlu Murat'la yani yeğeniyle kendisini aldattığını söyledi.