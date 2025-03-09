Ece'nin sır ölümü... Ona cadılık eğitimi veren hocası bakın neler demiş

HOCASI GÖZALTINA ALINDI

Genç kadının astroloji, fal ve burçlarla ilgili kurslara gittiği biliniyor. G.'nin hocasının kendisini "astrolomi" bilimi kurucusu ilan eden H.N.Ö. olduğu ortaya çıktı. Ö., "cadı zanaatı" gibi eğitimler de veriyor, G. de birçok öğrencisinden biri.

Ö., Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı "Sırf halk arasında endişe, korku veya panik oluşturmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı olmak ve nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ö.'nün bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.