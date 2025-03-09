Ece'nin sır ölümü... Ona cadılık eğitimi veren hocası bakın neler demiş
Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Ece G.'nin hocası H.N.Ö. gözaltına alındı. Ece G.'ye ''cadılık eğitimi'' verdiği iddia edilen H.N.Ö.'nün, genç kadının Mars gezegeni nedeniyle kaybolduğunu söylediği öğrenildi.
Peyzaj mimarı Ece G., Belgrad Ormanı'nda geçirdiği 4 günün ardından hipotermi ve iç kanama nedeniyle yaşamını yitirdi. Genç kadının kaybolmasının ardından başlayan tartışmalarda, gizemli sayılar, fal, kurşun dökme gibi konulara olan ilgisine dikkat çekildi.
HOCASI GÖZALTINA ALINDI
Genç kadının astroloji, fal ve burçlarla ilgili kurslara gittiği biliniyor. G.'nin hocasının kendisini "astrolomi" bilimi kurucusu ilan eden H.N.Ö. olduğu ortaya çıktı. Ö., "cadı zanaatı" gibi eğitimler de veriyor, G. de birçok öğrencisinden biri.
Ö., Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı "Sırf halk arasında endişe, korku veya panik oluşturmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı olmak ve nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ö.'nün bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
NTV'de yer alan habere göre H.N.Ö., Ece G. kayıpken sosyal medya hesabında yayınladığı bir videoda, G.'nin derslerine katıldığını anlatıyor. Ö. bu videoyu çektiğinde G. 3 gündür kayıptı. Ö. videosunda, öğrencileriyle çevrim içi konuşuyor. Videonun amacı, öğrencileri Ece G. konusunda bilgilendirmek gibi görünse de aslında amacı, öğrencileri susturmak, basına bilgi vermemelerini sağlamak ve daha çok kendisinin bazı özelliklerini anlatarak, aslında korkutmak. G., öğrencilerine önce kendisinin de "medyacı" olduğunu, yani bir dönem gazetecilik yaptığını anlatıyor. Ece G. hakkında çıkan haberlere tepki gösteren Ö., kurşun döktürmenin ruhani bir iş olmadığını Türk geleneği olduğunu anlatıyor, "Ece herkese kurşun dökerdi para almazdı, bağış yapılmasını isterdi" diyor.
Ece'nin kendisiyle 1-2 yıldır birlikte olduğunu anlatan Ö., bir süre sonra konuyu, Ece'nin kaybolmasına getiriyor. Ö., bu konuyu anlatırken, Ece'nin yıldız haritasının kendisinde olduğunu belirtiyor ve şöyle konuşuyor:
"Ece'nin natal (yıldız) harita bilgileri biz de var, bugün 10 astrolog arkadaşım talep etti, lakin bunu paylaşmıyoruz, paylaşmayacağız, öğrencilerimden bile paylaşan olursa benimle arası bozulur."
Ö., aslında öğrencileri genel olarak Ece konusunda bilgi vermemeye yönlendirmek istiyor. Konuşmaya görüntülü katılan bir öğrenciyi de soruları nedeniyle tersliyor, hatta gruptan atıyor.