Ecrin bebeğin otopsi sonucu çıktı mı?
Minik Ecrin Kurnaz'dan gelen son dakika haberleri herkesin kanını dondurmaya devam ediyor. .
Minik Ecrin Kurnaz'dan gelen son dakika haberleri herkesin kanını dondurmaya devam ediyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ortaya çıkarılan detaylar tüyleri diken diken ediyor. Türkiye, Ecrin Kurnaz ismini atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında duydu. Vezirköprü'de kaybolan ve 22 gün boyunca Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından aranan Ecrin'in cesedi parçalanmış halde köye 1 km uzakta bulundu. Vatandaşların en çok merak ettiği soruların başında ise Minik Ecrin Kurnaz'ı kim öldürdü? sorusu oldu.
Çocuklara yapılan cinsel istismarlarla ilgili tüm Türkiye ayağa kalktı. Hem sosyal medyada hem de vatandaşlar arasında Ecrin Kurnaz'in katilinin bulunmasına yönelik kampanyalar başladı. Ecrin'in üvey dedesi Nuri Kurnaz, cinayet de olabilir, kurt veya hayvanlar da yemiş olabilir, birisi de götürmüş olabilir derken Müge Anlı'nın programında şeytan alıp götürmüş olabilir diyen üvey babaanne Hacer Kurnaz; "Ben böyle beklemiyordum, biri aldı getirecek diye bakıyordum, yavrudan ne istediniz, kolumu kanadımı kırdınız..." diyerek isya etti.
Öte yandan tüm gözler üvey amca Özkan Kurnaz'a çevrildi. Özkan'ın Jandarma ekiplerine sorduğu "bu çocuk kaçırılmışsa boğulmuşsa bir şey yapılmışsa üzerinde DNA çıkar mı?" sorusu onu bir numaralı fail yaptı.