Ecrin bebeğin otopsi sonucu çıktı mı?

Çocuklara yapılan cinsel istismarlarla ilgili tüm Türkiye ayağa kalktı. Hem sosyal medyada hem de vatandaşlar arasında Ecrin Kurnaz'in katilinin bulunmasına yönelik kampanyalar başladı. Ecrin'in üvey dedesi Nuri Kurnaz, cinayet de olabilir, kurt veya hayvanlar da yemiş olabilir, birisi de götürmüş olabilir derken Müge Anlı'nın programında şeytan alıp götürmüş olabilir diyen üvey babaanne Hacer Kurnaz; "Ben böyle beklemiyordum, biri aldı getirecek diye bakıyordum, yavrudan ne istediniz, kolumu kanadımı kırdınız..." diyerek isya etti.