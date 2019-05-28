Ecrin bebek olayında şoke eden ayrıntılar! Palu Ailesi gibi...

Müge Anlı'nın Atv'de yayınlanan programında aile ile ortaya çıkan gerçekler şöyle: Sevcan Kurnaz, 16 yaşındayken kaçarak kendisinden 20 yaş büyük Cengiz Kurnaz ile evlendi. Cengiz Kurnaz, Sevcan, ablasının eşiydi. Yani Sevcan, eniştesi Cengiz ile kaçmış imam nikahıyla birlikte olmaya başlamıştı.

