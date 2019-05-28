Ecrin bebek olayında şoke eden ayrıntılar! Palu Ailesi gibi...
Türkiye'yi sarsan Palu ailesinin bir benzeri Vezirköprü'de yaşanıyor. Ecrin bebeğin olduğu sanılan ceset bulunurken aile hakkında ortaya çıkanlar insanları şoke etti.
Türkiye'yi sarsan Palu ailesinin bir benzeri Vezirköprü'de yaşanıyor. Ecrin bebeğin olduğu sanılan ceset bulunurken aile hakkında ortaya çıkanlar insanları şoke etti.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 1.5 yaşındaki Ecrin bebek yaklaşık 3 hafta önce evinin önünden bir anda kayboldu. Minik bebeğin kaybolmasıyla birlikte yoğun arama çalışmaları da başladı. Vezirköprü'de 1.5 yaşındaki Ecrin bebek olduğu sanılan bir cesedin bulunmasıyla soruşturma genişletilirken Ecrin'in ailesinin ilişki ağı insanları hayret içinde bıraktı.
Müge Anlı'nın Atv'de yayınlanan programında aile ile ortaya çıkan gerçekler şöyle: Sevcan Kurnaz, 16 yaşındayken kaçarak kendisinden 20 yaş büyük Cengiz Kurnaz ile evlendi. Cengiz Kurnaz, Sevcan, ablasının eşiydi. Yani Sevcan, eniştesi Cengiz ile kaçmış imam nikahıyla birlikte olmaya başlamıştı.
İddiaya göre Sevcan, eniştesi Cengiz ile evliyken eşinin yeğeni Deniz Kurnaz ilişki yaşamaya başladı. Deniz'in kardeşi olan Özkan Deniz bu ilişkiyi Cengiz'e söyledi. Özkan'ın Cengiz'e bu durumu anlatmasından 10 gün sonra Cengiz kalp krizinden öldü. Cengiz Kurnaz öldüğünde Ecrin bebek 4 aylıktı.