Edip Akbayram'ın kuzeninden skandal iddia: ''14 yaşındayken bana tecavüz etti''

Alkan, ‘'Bana tecavüz ettiğinde 15 yaşına bile girmemiştim. Beni çağırmıştı. O zamanlarda bu olayı bilen bir de menajeri Atilla Arabacıoğlu vardı. Arabacıoğlu aynı zamanda Nilüfer'in de menajeriydi. Edip, beni yanında çağırmıştı, işte orada oldu. Yani ben zaten şimdi yeni bir kitap çıkarıyorum. Hayatım hakkında ve hepsini en ince detaylarına kadar anlatıyorum. Yani neden ve niçin? gibi sorular var. Beni suçlayan kişiler var, tabii bilmeyenler de var. Burada suç biraz benim, yani bir kadın namusunu ben korurken ben namussuz bir şekle girdim. Daha ne diyeyim artık. Bu olayın üzerinden 40 sene de geçse 50 sene de geçse insan ölene kadar unutmuyor. Bunu unutmak mümkün değil. Bunu unutmak için ya ölmem lazım ya da öldürmem lazım. Sonra kendime dönüp boşver dedim. Benim ağrıma giden şey istemeye istemeye affetmiş olmam'' diye konuştu.