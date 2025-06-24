Edip Akbayram'ın kuzeninden skandal iddia: ''14 yaşındayken bana tecavüz etti''
Geçtiğimiz mart ayında hayatını kaybeden Türk müziğinin usta isimlerinden Edip Akbayram'ın kuzeni Serpil Alkan, Akbayram'ın kendisine 14 yaşındayken tecavüz ettiğini öne sürdü.
Geçirdiği zatürre hastalığı nedeniyle bir süre hastanede tedavi gören sanatçı Edip Akbayram, taburcu edildikten sonra evinde düşmesi sonucu 9 Ocak'ta yeniden hastaneye kaldırımıştı. İç kanama geçirdiği belirlenen sanatçı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde 52 gün süren tedavisinde tüm müdahalelerine rağmen çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetmiş ve Cemal Reşit Rey'de düzenlenen töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanmıştı.
Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden biri olan ve geçtiğimiz mart ayında 75 yaşında hayatını kaybeden Edip Akbayram hakkında, ölümünün ardından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İstanbul'da yaşayan ve sanatçının kuzeni olduğunu öne süren Serpil Alkan, (65) Akbayram'ın 14 yaşındayken kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti.
Alkan, ‘'Bana tecavüz ettiğinde 15 yaşına bile girmemiştim. Beni çağırmıştı. O zamanlarda bu olayı bilen bir de menajeri Atilla Arabacıoğlu vardı. Arabacıoğlu aynı zamanda Nilüfer'in de menajeriydi. Edip, beni yanında çağırmıştı, işte orada oldu. Yani ben zaten şimdi yeni bir kitap çıkarıyorum. Hayatım hakkında ve hepsini en ince detaylarına kadar anlatıyorum. Yani neden ve niçin? gibi sorular var. Beni suçlayan kişiler var, tabii bilmeyenler de var. Burada suç biraz benim, yani bir kadın namusunu ben korurken ben namussuz bir şekle girdim. Daha ne diyeyim artık. Bu olayın üzerinden 40 sene de geçse 50 sene de geçse insan ölene kadar unutmuyor. Bunu unutmak mümkün değil. Bunu unutmak için ya ölmem lazım ya da öldürmem lazım. Sonra kendime dönüp boşver dedim. Benim ağrıma giden şey istemeye istemeye affetmiş olmam'' diye konuştu.
Bu olayı kamuoyu ile paylaştıktan sonra Edip Akbayram'ın teyzesine gittiğini aktaran Alkan, ''Teyzem beni aradı. Ayrıca, bu olayı zaten karısı biliyor çoluğu çocuğu biliyor. Bu yeni bir şey değil. Teyzeme gidip, bana tazminat davası açacağını söylemiş. Böyle bir şey var mı? Hem ben tecavüze uğruyorum hem de benim üstümden para kazanmak için teyzeme geliyor. Teyzem de bunu kovunca menajerine Atilla'ya gitmiş. Demiş ki ‘Serpil‘i ben mahkemeye vereceğim ve tazminat davası açacağım suç duyurusunda bulunacağım, şahitlik yapar mısın?' demiş. O da yaparım demiş. Öyle deyince de tamam demiş. Peki ben ne söyleyeceğim. 'Sonuçta sen bu kıza tecavüz ettin, bana kendin söyledin' demiş itiraf ettin. Ben de bunları söylerim deyince bu seferde beni mahkemeye vermekten vazgeçiyor. Sonuçta tutanak yok yalancı şahit de olmayınca öyle kalmış'' diye konuştu.