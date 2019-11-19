Edirne Keşan'da promosyon ürün izdihamı
Edirne'de bir marketin "Keşan'ın düşman işgalinden kurtuluşu" dolayısıyla dağıttığı promosyon ürünlerinden almak isteyen vatandaşlar izdihama neden oldu. Çocuklar ezilme tehlikesi geçirirken, promosyonların dağıtıldığı araçlar, tören alanından uzaklaştırıldı.
Edirne'de bir marketin "Keşan'ın düşman işgalinden kurtuluşu" dolayısıyla dağıttığı promosyon ürünlerinden almak isteyen vatandaşlar izdihama neden oldu. Çocuklar ezilme tehlikesi geçirirken, promosyonların dağıtıldığı araçlar, tören alanından uzaklaştırıldı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde, düşman işgalinden kurutuluşun 97'nci yıl dönümü kutlamalarında bir market tarafından promosyon ürünlerin dağıtımı sırasında izdiham yaşandı.