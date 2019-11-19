Edirne Keşan'da promosyon ürün izdihamı

Edirne'de bir marketin "Keşan'ın düşman işgalinden kurtuluşu" dolayısıyla dağıttığı promosyon ürünlerinden almak isteyen vatandaşlar izdihama neden oldu. Çocuklar ezilme tehlikesi geçirirken, promosyonların dağıtıldığı araçlar, tören alanından uzaklaştırıldı.

