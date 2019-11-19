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  3. 19 Kasım 2019 15:56

Edirne Keşan'da promosyon ürün izdihamı

Edirne'de bir marketin "Keşan'ın düşman işgalinden kurtuluşu" dolayısıyla dağıttığı promosyon ürünlerinden almak isteyen vatandaşlar izdihama neden oldu. Çocuklar ezilme tehlikesi geçirirken, promosyonların dağıtıldığı araçlar, tören alanından uzaklaştırıldı.

Edirne Keşan'da promosyon ürün izdihamı

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Edirne Keşan'da promosyon ürün izdihamı

Edirne'de bir marketin "Keşan'ın düşman işgalinden kurtuluşu" dolayısıyla dağıttığı promosyon ürünlerinden almak isteyen vatandaşlar izdihama neden oldu. Çocuklar ezilme tehlikesi geçirirken, promosyonların dağıtıldığı araçlar, tören alanından uzaklaştırıldı.

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Edirne Keşan'da promosyon ürün izdihamı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, düşman işgalinden kurutuluşun 97'nci yıl dönümü kutlamalarında bir market tarafından promosyon ürünlerin dağıtımı sırasında izdiham yaşandı.

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Edirne Keşan'da promosyon ürün izdihamı

Tören, Atatürk anıtına çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesiyle başladı.

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