Edirne sular altında: Eski belediye başkanı evinden botla tahliye edildi
Edirne'de etkili olan sağanak ve nehirlerin taşması nedeniyle eski Belediye Başkanı Hamit Sedefçi evinde mahsur kaldı. Bahçesi suyla dolan Sedefçi, botla kurtarıldı.
Edirne’de nehirlerin taşması sonucu hayat durma noktasına geldi. Sağanak yağış ve taşkın nedeniyle eski Belediye Başkanı Hamit Sedefçi’nin evinin bahçesi de tamamen suyla doldu. Sedefçi, bölgeye sevk edilen kurtarma ekipleri tarafından botla tahliye edildi.
Edirne’de günlerdir devam eden sağanak yağış, nehir debilerinin aniden yükselmesine neden oldu. Taşkın riskinin gerçeğe dönüştüğü bölgelerde birçok ev ve iş yeri sular altında kalırken, eski Edirne Belediye Başkanı Hamit Sedefçi de taşkın mağduru oldu.
Taşkın sularının yükselmesi sonucu bahçesi suyla dolan Sedefçi, bölgeye sevk edilen ekipler tarafından botla evinin bahçesinden alınarak güvenli bölgeye alındı. O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından da görüntülendi.
Sağlık durumu iyi
Tahliyenin ardından açıklamalarda bulunan Sedefçi, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Evinde makineye bağlı olarak oksijen cihazı kullandığını ifade eden Sedefçi, "Oksijen makinam jeneratöre bağlı çalışıyor. Jeneratörde sıkıntı yaşanınca belediyeyi arayarak gelip beni almalarını istedim" dedi.