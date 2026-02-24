Edirne sular altında: Eski belediye başkanı evinden botla tahliye edildi

Edirne’de günlerdir devam eden sağanak yağış, nehir debilerinin aniden yükselmesine neden oldu. Taşkın riskinin gerçeğe dönüştüğü bölgelerde birçok ev ve iş yeri sular altında kalırken, eski Edirne Belediye Başkanı Hamit Sedefçi de taşkın mağduru oldu.