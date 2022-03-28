Edirne'de alışverişten dönen Bulgarlar Kapıkule'yi kilitledi

Bulgaristan'ın Haskova kentinden Edirne'ye alışveriş için geldiğini belirten Senayik Hüseyin, “Bu sabah Edirne'ye alışveriş için gittik. Kapıkule Sınır Kapısından bu kadar araç yoğunluğunun olduğunu bilseydik dönüşümüzü başka bir güne ertelerdim. Edirne'de alışverişimizi yaptık. Ev için lazım olan ihtiyaçlarımızı aldık. Şu an Kapıkule'de büyük bir kalabalık var. Demek ki bizim gibi Bulgaristan'dan gelen bir sürü kişi var. Sınır kapısı bayağı bir kalabalık, bekliyoruz” dedi.