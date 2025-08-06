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Edirne'de çıkan ve bir anda büyüyen orman yangınını yağmur söndürdü

Edirne'nin Keşan ilçesinde makilik ve anızlık alanda çıkarak ormanlık alana sıçrayan yangınla mücadele sırasında başlayan yağmur, yangının yayılmasını engelledi.

Kaynak: İHA
Edirne'de çıkan ve bir anda büyüyen orman yangınını yağmur söndürdü - Resim: 1

Keşan ilçesinde makilik ve anızlık alanda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı. 

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Edirne'de çıkan ve bir anda büyüyen orman yangınını yağmur söndürdü - Resim: 2

Yangına havadan ve karadan çok sayıda ekip müdahale etti. 

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Edirne'de çıkan ve bir anda büyüyen orman yangınını yağmur söndürdü - Resim: 3

Uçaklar, helikopterler ve arazözlerle yapılan çalışmalar sonucu alevler büyük oranda kontrol altına alınırken, bölgede başlayan şiddetli yağmur söndürme çalışmalarına adeta can suyu oldu.

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Edirne'de çıkan ve bir anda büyüyen orman yangınını yağmur söndürdü - Resim: 4

Yangınla mücadele sürerken başlayan sağanak hem ekipleri rahatlattı hem de yangının yayılmasını büyük ölçüde engelledi.

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