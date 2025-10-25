  1. Anasayfa
  4. Edirne'de fabrikada büyük patlama

Edirne'de yağ fabrikasının sıkıştırma tankında meydana gelen patlamada 1 işçi yaralandı.

Kaynak: DHA
Edirne'de fabrikada büyük patlama

Edirne'nin Tayakadın köyünde, özel bir şirkete ait yağ fabrikasında saat 12.30 sıralarında patlama meydana geldi. 

Edirne'de fabrikada büyük patlama

Fabrikanın sıkıştırma kazanında bulunan hekzan gazının patlaması sonucu yangın çıktı, 1 işçi yaralandı. 

Edirne'de fabrikada büyük patlama

İhbarla tesise jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Edirne'de fabrikada büyük patlama

Yaralı işçi, ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. 

