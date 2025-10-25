Edirne'de fabrikada büyük patlama
Edirne'de yağ fabrikasının sıkıştırma tankında meydana gelen patlamada 1 işçi yaralandı.
Kaynak: DHA
Edirne'nin Tayakadın köyünde, özel bir şirkete ait yağ fabrikasında saat 12.30 sıralarında patlama meydana geldi.
Fabrikanın sıkıştırma kazanında bulunan hekzan gazının patlaması sonucu yangın çıktı, 1 işçi yaralandı.
İhbarla tesise jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralı işçi, ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
