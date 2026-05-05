Edirne’de Kakava coşkusu başladı: Binlerce kişi dev ateş öncesi şehre akın etti!
UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Kakava-Hıdırellez Şenlikleri için geri sayım bitti, binlerce kişi Edirne’ye akın etti. Bugün saat 16.00’da Sarayiçi’nde yakılacak dev Kakava ateşi öncesi Selimiye Meydanı ve tarihi sokaklar davul zurna sesleriyle inliyor.
Baharın gelişini müjdeleyen bin yıllık gelenek Kakava-Hıdırellez Şenlikleri, bu yıl da Edirne’de muazzam bir kalabalıkla başladı. Bugün yakılacak olan simge Kakava ateşi öncesinde Türkiye’nin dört bir yanından gelen binlerce turist, tarihi kentte adım atacak yer bırakmadı.
Edirne'de her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde düzenlenen ve UNESCO koruması altında olan Kakava-Hıdırellez Şenlikleri için beklenen an geldi. Kırkpınar Er Meydanı'nın komşusu olan tarihi Sarayiçi, bugün saat 16.00'da yakılacak dev Kakava ateşine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Henüz ateş yanmadan Selimiye Camisi Meydanı ve Tahmis Meydanı’nda toplanan kalabalık, davul zurna eşliğinde oynayarak şenliğin tadını çıkarmaya başladı.
Şenliklerin mistik ve eğlenceli havasına ortak olmak için Bursa Gemlik’ten gelen Emine Kuzu, Kakava ritüellerine olan inancını şu sözlerle dile getirdi: "Çok eğlenceli bir ortam. Birazdan o dev ateşten atlayacağız. Dilekler tutuluyor, kısmetlerin açıldığına inanılıyor. Bu gelenekleri yaşamak harika."
İzmir Bergama’dan kalabalık bir grupla gelen Nuriye Hızal ise Edirne yolculuğunun bile bir şenliğe dönüştüğünü belirtti. Hızal, "Yıllardır gelmek istiyorduk, bu yıla nasip oldu. Gece yola çıktığımızdan beri dinlenme tesislerinde bile dans ettik. Atalarımızdan kalan bu kültürü öldürmemeye çalışıyoruz" dedi.