Edirne'de korkutan yangın: Yol trafiğe kapatıldı
Edirne'de buğday ve ayçiçeği tarlalarının bulunduğu alanda anız yangını çıktı. Alevler rüzgarla birlikte büyürken, Edirne-Havsa kara yolu bir süre ulaşıma kapatıldı.
Kaynak: DHA
Edirne-Havsa ilçesi kara yolu Oğulpaşa mevkisinde buğday ve ayçiçeği tarlalarının bulunduğu alanda, anız yangını çıktı.
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Rüzgarın etkisi ile alevler büyürken, yoğun duman da gökyüzünü kapladı.
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İhbarla bölgeye, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Dumanla kaplanan kara yolu çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı.
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