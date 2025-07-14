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Edirne'de korkutan yangın: Yol trafiğe kapatıldı

Edirne'de buğday ve ayçiçeği tarlalarının bulunduğu alanda anız yangını çıktı. Alevler rüzgarla birlikte büyürken, Edirne-Havsa kara yolu bir süre ulaşıma kapatıldı.

Kaynak: DHA
Edirne'de korkutan yangın: Yol trafiğe kapatıldı - Resim: 1

Edirne-Havsa ilçesi kara yolu Oğulpaşa mevkisinde buğday ve ayçiçeği tarlalarının bulunduğu alanda, anız yangını çıktı. 

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Edirne'de korkutan yangın: Yol trafiğe kapatıldı - Resim: 2

Rüzgarın etkisi ile alevler büyürken, yoğun duman da gökyüzünü kapladı.

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Edirne'de korkutan yangın: Yol trafiğe kapatıldı - Resim: 3

İhbarla bölgeye, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

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Edirne'de korkutan yangın: Yol trafiğe kapatıldı - Resim: 4

Dumanla kaplanan kara yolu çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı. 

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