Edirne'de orman yangını
Edirne'nin Lulupaşa ilçesinin Bulgaristan sınırındaki Ömeroba köyünde orman yangını çıktı. Yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kaynak: DHA
Lalapaşa ilçesine bağlı Bulgaristan sınırındaki Ömeroba köyündeki ormanda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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Bölgeye Edirne ile Kırklareli'den itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait ekipler sevk edildi.
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HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR
. Rüzgarın da etkili olduğu bölgede alevlere 2 uçak ve 5 helikopter ile 14 arasöz, 8 su tankı ve 70 personelle müdahale ediliyor. Ayrıca bölgeye, il ve ilçe belediye ekipleri ile Kırklareli, Çanakkale ve İstanbul'dan gelen arazöz ve iş makineleri sevk edildi.
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Edirne Vali Yardımcısı Edirne Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber de bölgedeki söndürme çalışmalarını takip etti. (DHA)
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