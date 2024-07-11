Edirne'de orman yangını

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

. Rüzgarın da etkili olduğu bölgede alevlere 2 uçak ve 5 helikopter ile 14 arasöz, 8 su tankı ve 70 personelle müdahale ediliyor. Ayrıca bölgeye, il ve ilçe belediye ekipleri ile Kırklareli, Çanakkale ve İstanbul'dan gelen arazöz ve iş makineleri sevk edildi.