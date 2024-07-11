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Edirne'de orman yangını

Edirne'nin Lulupaşa ilçesinin Bulgaristan sınırındaki Ömeroba köyünde orman yangını çıktı. Yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kaynak: DHA
Edirne'de orman yangını - Resim: 1

Lalapaşa ilçesine bağlı Bulgaristan sınırındaki Ömeroba köyündeki ormanda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 

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Edirne'de orman yangını - Resim: 2

Bölgeye Edirne ile Kırklareli'den itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait ekipler sevk edildi.

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Edirne'de orman yangını - Resim: 3

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

. Rüzgarın da etkili olduğu bölgede alevlere 2 uçak ve 5 helikopter ile 14 arasöz, 8 su tankı ve 70 personelle müdahale ediliyor. Ayrıca bölgeye, il ve ilçe belediye ekipleri ile Kırklareli, Çanakkale ve İstanbul'dan gelen arazöz ve iş makineleri sevk edildi.

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Edirne'de orman yangını - Resim: 4

Edirne Vali Yardımcısı Edirne Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber de bölgedeki söndürme çalışmalarını takip etti. (DHA)

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