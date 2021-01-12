Edirne'de sağanak yağış hayatı felç etti

SOKAKLAR SUYLA DOLDU

Son 24 saatte metrekareye 47 kilogram yağışın düştüğü kentte, cadde ve sokaklar suyla doldu. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı. İstasyon Caddesi üzerinde su baskını yaşanan evlerde, vatandaşlar mahsur kaldı. Sabah saatlerinde işe gitmek için yola çıkanlar ise cadde ve sokaklardaki suyun çekilmesini bekledi. Suyla dolan ana arterlerde trafik tek şeritten sağlandı.



