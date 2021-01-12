Edirne'de sağanak yağış hayatı felç etti
Edirne'de gece yarısı başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, birçok evi su bastı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan şiddetli yağış uyarısının ardından Edirne'de gece yarısı başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
SOKAKLAR SUYLA DOLDU
Son 24 saatte metrekareye 47 kilogram yağışın düştüğü kentte, cadde ve sokaklar suyla doldu. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı. İstasyon Caddesi üzerinde su baskını yaşanan evlerde, vatandaşlar mahsur kaldı. Sabah saatlerinde işe gitmek için yola çıkanlar ise cadde ve sokaklardaki suyun çekilmesini bekledi. Suyla dolan ana arterlerde trafik tek şeritten sağlandı.
NEHİRLERİN DEBİLERİ ARTTI
Edirne Belediyesi ekipleri, cadde ve sokaklardan suyu tahliye etmeye çalışırken, otogar girişi de suyla dolunca araçlar, alternatif yollara yönlendirildi. Kentte bazı tarım arazileri, sular altında kaldı. Meriç ve Tunca nehirlerinin debileri arttı.