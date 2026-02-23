Edirne'de taşkın kabusu büyüyor! Tarihi köprüler trafiğe kapatıldı; birçok noktayı su bastı
Edirne’de nehir debilerinin yükselmesiyle başlayan taşkın kabusu devam ediyor. Son yağışlar ve Bulgaristan’daki baraj kapaklarının açılması nedediyle bazı bölümleri taşan Meriç ve Tunca nehirleri üzerindeki tarihi köprüler trafiğe kapatıldı. Nehir kıyısındaki tesisler ise kısmen su altında kaldı.
Edirne’de 19 Şubat’tan bu yana kademeli olarak yükselen su seviyesi, bugün tehlikeli boyuta ulaştı. Hem Bulgaristan’dan bırakılan baraj suları hem de eriyen kar sularıyla beslenen Meriç ve Tunca, şehir merkezinde ve ilçelerde hayatı felç etti. Nehir debilerinin pik noktaya ulaşması üzerine, güvenlik gerekçesiyle Meriç ve Tunca nehirleri üzerindeki tarihi köprüler valilik kararıyla trafiğe kapatıldı. Nehir kıyısındaki sosyal tesislerin büyük bir kısmı su altında kalırken, bölgedeki işletmeler tahliye edildi.
Tunca Nehri’nin taşmasıyla birlikte, her yıl tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin düzenlendiği Sarayiçi bölgesi tamamen sulara gömüldü. Kırkpınar Er Meydanı dev bir gölü andırırken, Bosnaköy civarındaki bağ evleri ve bahçelerde de su baskınları yaşanıyor.
YOLLAR KAPANDI
Meriç ilçesine bağlı Alibey-Karayusuflu ile Rahmanca-Hasırcı Arnavutköy yolları artan nehir debisi nedeniyle trafiğe kapandı. Köylere alternatif güzergahlardan ulaşım sağlanıyor. Meriç ilçesinin Subaşı beldesinde de çeltik sahaları su altında kaldı. Beldede, belediyeye ait iş makineleri taşkın sularının yayılmasını önlemek için çalışma sürdürdü. Bölgede dün de seddenin patlaması sonucu su geniş alana yayıldı. Diğer yandan Edirne Valisi Yunus Sezer, gece saatlerinde Belediye Başkanı Filiz Gencan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu'nun aralarında bulunduğu ilgili kurum müdürleri ile Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü'nde (AFAD) bir toplantı gerçekleştirdi.
'SUYUN GERİYE BASMA RİSKİ SÖZ KONUSU'
Toplantının ardından açıklama yapan Vali Sezer, nehir üzerindeki köprülerin tedbir amaçlı kapatılacağını belirterek, "Nehir kenarlarında bulunan polis evi, öğretmenevi, DSİ tesisleri, askeri alan ve üniversite çevresinde suyun geriye basma riski söz konusu. Bu nedenle bu geceden itibaren gerekli tedbirleri alarak tahliyeleri gerçekleştireceğiz. Ayrıca Tunca Köprüsü'nü de ikinci bir talimata kadar trafiğe kapatacağız. Diğer taraftan Arda Nehri üzerinde bulunan üç baraj var. Türkiye'ye yakın olan iki barajda doluluk oranı yüzde 100 seviyesine ulaşmış durumda. Bu nedenle üç kapaktan su salınımı yapılıyor. Bulgaristan tarafında bu suyun tutulma imkanı yok. Bu suların Türkiye'ye ulaşması zaman alıyor ve bunun etkilerini önümüzdeki süreçte göreceğiz" diye konuştu.