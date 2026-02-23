Edirne'de taşkın kabusu büyüyor! Tarihi köprüler trafiğe kapatıldı; birçok noktayı su bastı

'SUYUN GERİYE BASMA RİSKİ SÖZ KONUSU'

Toplantının ardından açıklama yapan Vali Sezer, nehir üzerindeki köprülerin tedbir amaçlı kapatılacağını belirterek, "Nehir kenarlarında bulunan polis evi, öğretmenevi, DSİ tesisleri, askeri alan ve üniversite çevresinde suyun geriye basma riski söz konusu. Bu nedenle bu geceden itibaren gerekli tedbirleri alarak tahliyeleri gerçekleştireceğiz. Ayrıca Tunca Köprüsü'nü de ikinci bir talimata kadar trafiğe kapatacağız. Diğer taraftan Arda Nehri üzerinde bulunan üç baraj var. Türkiye'ye yakın olan iki barajda doluluk oranı yüzde 100 seviyesine ulaşmış durumda. Bu nedenle üç kapaktan su salınımı yapılıyor. Bulgaristan tarafında bu suyun tutulma imkanı yok. Bu suların Türkiye'ye ulaşması zaman alıyor ve bunun etkilerini önümüzdeki süreçte göreceğiz" diye konuştu.