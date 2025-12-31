Edirne'de Yunan ve Bulgarlardan 1 Euro 50,55 TL akını

Edirne’de, yılbaşı gecesinde; eğlence mekanları, yerli ve yabancı müşterilerini ağırlamak için tüm hazırlıklarını tamamladı. Özellikle Bulgar ve Yunan müşterileri bekleyen işletmelerde, bu yıl rezervasyon oranları geçen yıla oranla düştü. Saraçlar Caddesi’nde eğlence mekanı işletmeciliği yapan Yağmur Islattı Aydın, geçen yıl aynı tarihlerde rezervasyonlarının yüzde 100 dolduğunu, bu yıl ise yüzde 80’de kaldıklarını söyledi. Aydın, kentte genel olarak komşu ülkeden gelen turist sayısında azalma gördüklerini belirterek, "Rezervasyonlarımızda aslında geçtiğimiz yıllara oranla bir azalma olduğunu söyleyebilirim. Geçtiğimiz senelerde bu tarihlerde biz çoktan yüzde 100 doluluk oranımızı oluşturmuş oluyorduk. Şu anda da doluluk oranımızın yüzde 75-80 civarında olduğunu söyleyebilirim. Biz tabii ki de hazırlığımızı yüzde 100 doluluğumuza göre yapacağız. Ama bir azalma var mı derseniz, evet geçtiğimiz yıllara nazaran rezervasyonda ciddi bir azalma var, yani son güne bırakma olayı olduğunu söyleyebilirim. Biz zaten Edirne'nin turistik caddesindeyiz. Bu yıl geçtiğimiz yıllara oranla turist sayısında da ciddi bir azalma var. Daha çok şu anda rezervasyonlarımız, yerli müşterilerimiz üzerinden. Turist oranını da söyleyecek olursam yüzde 20 oranında şu an Bulgaristan'dan ve Yunanistan'dan gelen misafirlerimizi ağırlayacağız" diye konuştu.