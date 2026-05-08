Edirne’deki aile katliamında kan donduran ayrıntı: İnternet arama geçmişi ortaya çıktı
Edirne’de 38 yaşındaki eşini ve 9 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren muhasebeci Ö.A. hakkında karar aşamasına gelindi. Savcı, sanık için 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ederken; iddianameye giren bilirkişi raporu, cinayetin "anlık bir tartışma" olmadığını ortaya koydu. Sanığın olaydan önce internette "Naftalin insanları bayıltır mı?" ve "Beyin ölümü kaç dakikada gerçekleşir?" şeklinde aramalar yaptığı belirlendi.
Edirne’de 4 Ağustos 2025 tarihinde yaşanan ve tüm Türkiye’yi yasa boğan aile katliamında yargı süreci devam ediyor. Eşi D.A. ve minik oğlu D.A.’yı elleriyle boğarak öldüren Ö.A., bugün hakim karşısına çıktı.
Davanın üçüncü duruşmasında sunulan mütalaada, sanığın dijital materyalleri üzerinde yapılan incelemeler dikkat çekti. Bilirkişi raporuna göre Ö.A.’nın, cinayetleri işlemeden önce internet arama motorlarında; "Naftalin insanları bayıltır mı?", "Beyin ölümü kaç dakikada gerçekleşir?" ve "Kaç dakikada ölünebilir?" gibi soruları arattığı tespit edildi. Bu bulgular, sanığın cinayetleri planlayarak işlediği tezini güçlendirdi.
İddianamede yer alan bir diğer şok edici detay ise sanığın kumar bağımlılığı oldu. Muhasebecilik yapan Ö.A.’nın, yasa dışı bahis sitelerinde 9 yaşındaki oğlu Doruk Kaan’ın isminden esinlenerek ‘Kaan6722’ rumuzlu bir hesap açtığı ve maddi krizinin temelinde bu harcamaların olduğu ifade edildi.
Olay sabahı kızı ve damadına ulaşamayan ailenin ihbarıyla eve giren polis ekipleri, anne ve oğlun cansız bedenlerini bulmuştu. Sanık Ö.A. ise bileklerini kesmiş halde yaralı bulunmuştu. Olay yerinde kanla zemine yazılmış "Beni affedin" yazısı ve suç aleti olarak kullanılan falçata ile bıçak da delil dosyasına eklendi. Cumhuriyet savcısı mütalaasında; sanığın ‘Eşe ve kadına karşı kasten öldürme’ ile ‘Alt soya ve çocuğa karşı kasten öldürme’ suçlarından hiçbir indirim uygulanmaksızın 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Duruşma, sanık müdafilerin savunma hazırlığı için ileri bir tarihe ertelendi.