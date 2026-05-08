Edirne’deki aile katliamında kan donduran ayrıntı: İnternet arama geçmişi ortaya çıktı

Olay sabahı kızı ve damadına ulaşamayan ailenin ihbarıyla eve giren polis ekipleri, anne ve oğlun cansız bedenlerini bulmuştu. Sanık Ö.A. ise bileklerini kesmiş halde yaralı bulunmuştu. Olay yerinde kanla zemine yazılmış "Beni affedin" yazısı ve suç aleti olarak kullanılan falçata ile bıçak da delil dosyasına eklendi. Cumhuriyet savcısı mütalaasında; sanığın ‘Eşe ve kadına karşı kasten öldürme’ ile ‘Alt soya ve çocuğa karşı kasten öldürme’ suçlarından hiçbir indirim uygulanmaksızın 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Duruşma, sanık müdafilerin savunma hazırlığı için ileri bir tarihe ertelendi.