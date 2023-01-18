Edirne'nin meşhur tava ciğerine tavan fiyat geldi

Kentte ciğerin porsiyon tavan fiyatının 120 lira olduğunu fakat 80 liraya da satıldığını belirten Irmak, "Ciğerin tavan fiyatı 120 TL ama 90 TL’ye, 80 TL’ye de satan var. Herkes bütçesine uygun yerde ciğeri tüketebilir. Ciğer için fazla bir fiyat değil. Bundan 30 yıl önce ciğer, et olarak tezgahta satılamayacak, sakatat tabir edilen bir üründü. Etin kilosu 10 TL iken ciğerin kilosu 5 TL idi. Ama şimdi etin kilosu 200 TL, ciğerin kilosu 250 TL oldu. Ciğercilerin maliyetlerini ilgili meslek komitesi düşündü. Sadece buna endekslememek lazım. Sunum, dükkana yapılan yatırım; bunların hepsi bir konsept. O konsepte bu parayı veriyoruz. Bir misafirimiz geldiğinde en iyi yerde ağırlamak istiyoruz. 3 masalı bir esnaf ciğercisine misafir götüremeyiz. Onun için tavan fiyatı belirledik. Alt fiyat kullanacaklara saygımız sonsuz. İstedikleri fiyattan satabilirler" diye konuştu.