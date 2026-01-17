Edirne'nin ünlü pazarı kapatıldı, Bulgar turistler kapıda kaldı!
Edirne Belediyesi, borçlarına karşılık SGK’ya devretmeye hazırlandığı, Bulgar ve Yunan müşterilerin uğrak noktası olan Ulus Pazarı'nı kapattı. Durumdan habersiz alışveriş için gelen yerli ve yabancı müşteriler, pazarın kapısından döndü.
Kaynak: DHA
Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, kentte her cuma günü açılan, Bulgar ve Yunan turistler başta olmak üzere hem yerli halkın hem de turistlerin uğrak noktası olan Ulus Pazarı'nın, yönetmeliğe uygun olmayan süreçler nedeniyle ekim ayı sonunda kapatılacağını duyurmuştu.
Belediye ekipleri tarafından alınan kararla pazarın kapısına kilit vurulup, önlem amaçlı önüne kamyon çekildi.
Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi yönetimi, belediyenin aldığı karara itiraz amaçlı Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Başvuruyu değerlendiren mahkeme, 30 günlük geçici yürütmeyi durdurma kararı verdi.
Edirne Belediyesi, Ocak ayıyla birlikte sürenin dolmasının ardından yeniden harekete geçti.
