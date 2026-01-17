Edirne'nin ünlü pazarı kapatıldı, Bulgar turistler kapıda kaldı!

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, kentte her cuma günü açılan, Bulgar ve Yunan turistler başta olmak üzere hem yerli halkın hem de turistlerin uğrak noktası olan Ulus Pazarı'nın, yönetmeliğe uygun olmayan süreçler nedeniyle ekim ayı sonunda kapatılacağını duyurmuştu.