Edirne'ye Bulgarlar, Van'a İranlılar... Türkiye'ye akın ettiler

Bunun mümkünse 24 saat, mümkün değilse akşam saat 22.00'ye kadar açık kalması konusunda görüşmelerimiz devam ediyor. Bu ay içerisinde İran'ın Hoy kentinde bir araya geleceğiz. Bu sürecin uzatılmasını bizim tarafımızdan her zaman dile getirildi. İran yetkilileri de hem transit geçişi, hem de çalışma sürecinin uzatılması konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Gürbulak Sınır Kapısı'nda onarım ve yeni çalışmaları yapılacak. Bu nedenle kapımızda gerek transit geçişlerine, gerekse de çalışma saatlerinin uzatılmasına ciddi ihtiyaç var" dedi.