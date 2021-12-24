Edirne'ye gelen Bulgar turistlere leva şoku
Türk Lirası'ndaki değer kaybı sonrası Edirne'ye akın eden Bulgar turistler, piyasalarda rüzgar tersine dönünce şaşkınlık yaşadı. Kurdaki ani düşüşe şaşırdıklarını belirten Bulgar turistler, bu yüzden fiyatların daha önceye göre pahalı geldiğini belirterek, ona göre alışveriş yaptıklarını söyledi.
Türkiye'de döviz kurlarının artmasıyla birlikte, alışveriş yapmak için komşu Bulgaristan'dan turistler, Edirne'ye akın etti. Hafta içinde 7-8 bin, hafta sonlarında ise yaklaşık 12 bin Bulgar kente geldi. İğneden ipliğe her şeyi satın alıp götüren Bulgar turistler, bu hafta döviz kurundaki sert düşüşle birlikte adeta şoke oldu. Geçen hafta 10 liraya kadar çıkan leva, bu hafta 6 liraya düştü.
Bu nedenle bir süredir Edirne'de cuma günleri kurulan Ulus Pazarı'nı dolduran Bulgar turistlerin sayısında da ciddi oranda azalma olduğu görüldü. Pazar esnafı geçen haftaya göre bugün gelenlerin yarı yarıya azaldığını ve satışlarının da yüzde 50 oranında düştüğünü söyledi. Bulgar turistler de levanın düşmesiyle birlikte almayı planladıkları ürünleri alamadıklarını dile getirdi.
'BU KADAR DÜŞÜŞ BEKLEMİYORDUK'
Bulgaristan'ın Kırcaali kentinden gelen soydaşlardan Mustafa Şakir, levanın düşmesiyle birlikte artık pazarın kendilerine pahalı geldiğini belirterek, "Artık pazar pahalı. Bu hafta fiyatlar çok yükseldi. Gidiş geliş bize artık uymuyor. Bizim leva artık gelişte düştüğü için burası pahalı gelmeye başladı. Bu kadar düşmesini beklemiyorduk levanın düşmesini. Aniden oldu. Çok şey almayı düşünmüyoruz, çünkü her şey pahalılaşmış" dedi.
Filibe'den gelen Sevcan Mehmet, "Bu kadar düşüş beklemiyorduk ama bir yandan düşmesi daha iyi oldu Türkiye için. Bizim için ise pek bir farkı yok, fiyatlar aynı. Leva yükselince buradaki fiyatlar da yükseliyor, düşünce burada da düşüyor. Bu kadar sert bir düşüş beklemiyorduk. Hafta sonu olduğu için böyle, pazartesi yükselebilir diye düşünüyorum. Önceki hafta 100- 200 euro ile gelirdik, ona göre alışveriş yapardık, bu sefer yine aynı parayla geldik ama fiyatlar daha yüksek" dedi.