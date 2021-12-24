Edirne'ye gelen Bulgar turistlere leva şoku

Filibe'den gelen Sevcan Mehmet, "Bu kadar düşüş beklemiyorduk ama bir yandan düşmesi daha iyi oldu Türkiye için. Bizim için ise pek bir farkı yok, fiyatlar aynı. Leva yükselince buradaki fiyatlar da yükseliyor, düşünce burada da düşüyor. Bu kadar sert bir düşüş beklemiyorduk. Hafta sonu olduğu için böyle, pazartesi yükselebilir diye düşünüyorum. Önceki hafta 100- 200 euro ile gelirdik, ona göre alışveriş yapardık, bu sefer yine aynı parayla geldik ama fiyatlar daha yüksek" dedi.