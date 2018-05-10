Efes 2018 Tatbikatı nefes kesti
Efes-2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı tatbikatında seçkin gözlemci gününün gündüz bölümü, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın da katılımıyla başladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) planlı tatbikatlarından Efes-2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı’nın gündüz safhası, TCG Büyükada’nın deniz top ateş desteği ile başladı. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarında elde edilen tecrübelerin sahaya yansıtıldığı tatbikatı, Genel Kurmay Başkanı Hulusi Akar da izledi.
TSK’nın planlı tatbikatlarından Efes-2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı’nın gündüz safhası, Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, İslam Ülkeleri Terörle Mücadele Koalisyonu Rahil Şerif ve 10 ülkkenin genelkurmay başkanının katılımı ile başladı.