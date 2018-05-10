Efes 2018 Tatbikatı nefes kesti

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) planlı tatbikatlarından Efes-2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı’nın gündüz safhası, TCG Büyükada’nın deniz top ateş desteği ile başladı. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarında elde edilen tecrübelerin sahaya yansıtıldığı tatbikatı, Genel Kurmay Başkanı Hulusi Akar da izledi.

