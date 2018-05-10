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  3. 10 Mayıs 2018 12:38

Efes 2018 Tatbikatı nefes kesti

Efes-2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı tatbikatında seçkin gözlemci gününün gündüz bölümü, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın da katılımıyla başladı.

Efes 2018 Tatbikatı nefes kesti

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Efes 2018 Tatbikatı nefes kesti

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) planlı tatbikatlarından Efes-2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı’nın gündüz safhası, TCG Büyükada’nın deniz top ateş desteği ile başladı. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarında elde edilen tecrübelerin sahaya yansıtıldığı tatbikatı, Genel Kurmay Başkanı Hulusi Akar da izledi.

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Efes 2018 Tatbikatı nefes kesti

TSK’nın planlı tatbikatlarından Efes-2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı’nın gündüz safhası, Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, İslam Ülkeleri Terörle Mücadele Koalisyonu Rahil Şerif ve 10 ülkkenin genelkurmay başkanının katılımı ile başladı.

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Efes 2018 Tatbikatı nefes kesti

DENİZ TOP ATIŞ DESTEĞİ İLE BAŞLADI
Senaryo gereği, Arnland isimli ülkenin Öland adası Torrike isimli ülke tarafından işgal edildi. Arnland’ın Birleşmiş Milletler’den yardım istemesi üzerine Türkiye’nin başkanlığında koalisyon gücü oluşturularak harekat başlatıldı.

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