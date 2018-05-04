Efes 2018 Tatbikatı'nda bir ilk
TSK tarafından kullanılan Milli Coğrafi Analiz Sistemi(CAS) sivil kullanıma açıldı. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, CAS'ın Efes Tatbikatı'nda kullanıldığını duyurdu.
HAVA HUCUM HAREKATI EĞİTİMİ YAPILDI
İzmir'de, Efes-2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı öncesi hava hücum harekatı eğitimi yapıldı. Kentte 7-11 Mayıs'ta icra edilecek tatbikat öncesi eğitim çalışmaları devam ediyor.
TATBİKAT ALANINA İNİŞ YAPTILAR
Bu kapsamda hava hücum harekatı başarıyla gerçekleştirildi. Urla ilçesi Menteş bölgesindeki askeri eğitim bölgesinden kalkan 4'ü çift motorlu 19 nakliye helikopteri, Seferihisar'daki tatbikat alanına iniş yaptı.
Helikopterlerden inen askerler, senaryo gereği hızlıca mevzi aldı. Askerleri nakleden helikopterler de bölgeden ayrıldı. Mevzilerinden kalkarak ilerleyen askerler, verilen görevi başarıyla tamamladı.