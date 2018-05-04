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  3. 04 Mayıs 2018 15:55

Efes 2018 Tatbikatı'nda bir ilk

TSK tarafından kullanılan Milli Coğrafi Analiz Sistemi(CAS) sivil kullanıma açıldı. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, CAS'ın Efes Tatbikatı'nda kullanıldığını duyurdu.

Efes 2018 Tatbikatı'nda bir ilk

HAVA HUCUM HAREKATI EĞİTİMİ YAPILDI

İzmir'de, Efes-2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı öncesi hava hücum harekatı eğitimi yapıldı. Kentte 7-11 Mayıs'ta icra edilecek tatbikat öncesi eğitim çalışmaları devam ediyor.

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Efes 2018 Tatbikatı'nda bir ilk

TATBİKAT ALANINA İNİŞ YAPTILAR

Bu kapsamda hava hücum harekatı başarıyla gerçekleştirildi. Urla ilçesi Menteş bölgesindeki askeri eğitim bölgesinden kalkan 4'ü çift motorlu 19 nakliye helikopteri, Seferihisar'daki tatbikat alanına iniş yaptı.

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Efes 2018 Tatbikatı'nda bir ilk

Helikopterlerden inen askerler, senaryo gereği hızlıca mevzi aldı. Askerleri nakleden helikopterler de bölgeden ayrıldı. Mevzilerinden kalkarak ilerleyen askerler, verilen görevi başarıyla tamamladı.

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Efes 2018 Tatbikatı'nda bir ilk

Hava hücum harekatı eğitimine 8 ülkeden 155'i Türk 318 askeri personel katıldı.

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