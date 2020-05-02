Efsane otobüs hattı 500T'yi koronavirüs vurdu
Türkiye'nin en uzun şehiriçi otobüs hattı 500T koronavirüs salgını nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor. Hattı kullanan az sayıdaki yolcu bu durumdan memnun ancak otobüs şoförleri gelirlerinin düşmesinden şikayetçi.
Türkiye'nin en popüler, İstanbul'un ise klasikleşen şehir içi otobüslerinden 500T, geçmiş dönemlerde yolcusunu isyan ettiren yoğunluğun aksine corona virüs salgını sürecinde güzergahındaki 12 ilçede 78 durağın çoğunu boş geçiyor.
İstanbul'da Asya ve Avrupa kıtaları arasındaki en uzun mesafede (Cevizlibağ-Tuzla Şifa Mahallesi) 25 yıldır yolcu taşıyan, gerek bu zamana içinde yaşanılan birbirinden ilginç hikayeler gerekse de avantajlı ulaşım imkanı sebebiyle efsaneleşen 500T, corona virüsün ülkede görülmesinin ardından cazibesini yitirdi.
Yolcu yoğunluğuyla hafızalara kazınan otobüs hattı, tarihinin en sakin günlerini yaşıyor. Filmlere, skeçlere, şiirlere, teknoloji oyunlarına ve hatta sosyal araştırmalara konu olan 500T'de daha önce ayakta dahi yer bulmakta güçlük çekenler, bugünlerde oturacakları koltukları kendileri seçiyorlar.
İşe gidiş-geliş saatleri haricinde güzergahtaki durakların tamamına yakınında yolcu bulamayan 500T otobüsleri, bazı seferlerini 2-3 kısa mesafe yolcusuyla tamamlıyor. Sefere çıkan her otobüsün günlük ortalama 145 litre yakıt sarfiyatı bulunduğunu, elde edilen gelirle maliyeti karşılayamadıklarını söyleyen otobüs sahipleri, "üzerinde güneş batmayan hat" gibi esprilere konu olan 500T'nin ışığını yitirmek üzere olduğunu ve otobüslerin adeta "zarar turu" attığını belirtiyor.
Öz Tuzla-Topkapı Otobüsçüler Derneği Başkanı Mehmet Tekin, yaptığı açıklamada, pandemi sürecinde sefer sayısında azalma olmadığını, aksine bazı zaman dilimlerinde araçların iki dakikada bir hareket ettiğini söyledi. Tekin, başta sağlık çalışanları olmak üzere bu dönemde sahada çalışmak durumunda olan emniyet ve basın mensupları gibi bazı meslek sahiplerine, şehit yakınları ve gazilere ücretsiz hizmet verdiklerini vurguladı.
Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini belirten Tekin, salgınla birlikte özel halk otobüsü sektörünün ciddi kayıplar yaşadığını dile getirdi. İstanbul Valiliği kararıyla taşıma kapasitesinin şoför dahil 21 kişi olduğunu hatırlatan Tekin, genelgenin mağduriyet oluşturduğunu savundu.