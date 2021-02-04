Efsanevi canavar geri döndü!
Efsanelere konu olan Loch Ness Gölü Canavarı'nın yeniden ortaya çıktığı iddia edildi. Gölün yakınında bulunan bazı kişiler gizemli canavarı gördüğünü iddia etti.
Canavarı yıllardır gözlemleyen Eoin O'Faodhagain, 19 Ocak tarihinde gölde açıklanamayan dev bir silüet gördüğünü belirtti.
O'Faodhagain, suda çalkalanma olduğunu, fakat civarda dalgaya veya başka bir hareketliliğe neden olabilecek tekne olmadığını da sözlerine ekledi.
Bununla birlikte O'Faodhagain, 22 Ocak tarihinde canavarı bir kere daha gördüğünü ileri sürdü. O'Faodhagain, "Suya dalıp çıkan bir nesne vardı. Daha dikkatli baktığımda onunda canavar olduğunu anladım" dedi.