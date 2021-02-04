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  3. 04 Şubat 2021 15:44

Efsanevi canavar geri döndü!

Efsanelere konu olan Loch Ness Gölü Canavarı'nın yeniden ortaya çıktığı iddia edildi. Gölün yakınında bulunan bazı kişiler gizemli canavarı gördüğünü iddia etti.

Efsanevi canavar geri döndü!

Canavarı yıllardır gözlemleyen Eoin O'Faodhagain, 19 Ocak tarihinde gölde açıklanamayan dev bir silüet gördüğünü belirtti.

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Efsanevi canavar geri döndü!

O'Faodhagain, suda çalkalanma olduğunu, fakat civarda dalgaya veya başka bir hareketliliğe neden olabilecek tekne olmadığını da sözlerine ekledi.

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Efsanevi canavar geri döndü!

Bununla birlikte O'Faodhagain, 22 Ocak tarihinde canavarı bir kere daha gördüğünü ileri sürdü. O'Faodhagain, "Suya dalıp çıkan bir nesne vardı. Daha dikkatli baktığımda onunda canavar olduğunu anladım" dedi.

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Efsanevi canavar geri döndü!

O'Faodhagain haricinde başka bir kişi de, canavarı gördüğünü ve su da büyük hareketliliğe neden olduğunu iddia etti.

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